Zkáza favoritů vrcholí! V Melbourne nestačil na kvalifikanta ani syn české legendy
Zheng - Korda 6:4, 6:4, 3:6, 6:7, 6:3
Začal to Flavio Cobolli, štafetu přebrala Marta Kosťuková a smutný hattrick favoritů uzavřela Jekatěrina Alexandrovová. Tím to však neskončilo. Na kvartet rozšířil nečekaný kolaps jasných favoritů na postup Korda.
Syn české legendy Petra Kordy Sebastian vstupoval do utkání prvního kola proti Zhengovi z pozice 51. hráče světa, jeho soupeři patří 174. příčka. Podobně jako v předcházejících případech, kdy favorité prohráli, byl nad síly amerického tenisty hráč, který prošel kvalifikací.
A s tímto sebevědomím vstoupil Zheng i do duelu s mnohem slavnějším krajanem. V prvních dvou setech nepřišel výborně podávající Zheng ani jednou o svůj servis, ten soupeřův v každé sadě prolomil jednou, a to mu stačilo k vedení 2:0.
Až poté se Korda rozpomenul na své tenisové dovednosti. Ve čtvrté hře třetí sady poprvé v zápase uspěl na returnu, sám nezaváhal a sadu získal 6:3. O čtvrtou sadu se rozpoutala obrovská bitva, kterou musel rozlousknout až tie-break. V něm naprosto jasně dominoval favorit, svému soupeři nepřenechal jediný fiftýn a srovnal na 2:2.
V ten moment to vypadalo na dokonalou otočku a postup očekávaného vítěze. Opak byl pravdou. Za stavu 2:2 to byl Zheng, který svého soupeře připravil o podání, což potvrdil ještě jednou, a po třech hodinách a 44 minutách se mohl radovat ze šokujícího postupu 3:2 na sety.
Dalším Zhengovým soupeřem bude ve druhém kole Francouz Corentin Moutet, který si ve třech setech poradil s Nizozemcem Tristanem Schoolkatem.
Výsledky dvouhry mužů na Australian Open
Italský hrdina končí s debaklem. Australian Open se dočkalo prvního překvapení
Já tam zatím žádné velké drama pro favority nevidím. Tady je titulek, jak kdyby vyletěla polovina top10
Venuše s ní zametá, jako uragán
Vee se asi inspirovala u Lindsey Vonn, ale ted jede Ester,... tak uvidime ;-)
Ester na bedne... skoda te mlhy v druhe casti trati, tam od jedne chvile ztracely vsechny... a Ester mela ten zacatek dost brutalni a skvely... snad ji bedna dnes vyjde a vydrzi...;-)