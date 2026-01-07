Neuvěřitelná shoda náhod. Nosková už potřetí v řadě vyzve kometu Andrejevovou

DNES, 10:05
WTA BRISBANE - Linda Nosková (21) si i při svém třetím kariérním startu na turnaji v australském Brisbane zahraje s Mirrou Andrejevovou (18), které může oplatit loňskou porážku. Ruská kometa stejně jako česká jednička ztratila úvodní set, ale senzaci nepřipustila a domácí Olivii Gadeckou nakonec zdolala 4:6, 6:1, 6:2.
Linda Nosková bude mít šanci na odvetu za loňský rok (© PATRICK HAMILTON / AFP)

Je to celkem neuvěřitelné. Nosková i Andrejevová startují v Brisbane potřetí v kariéře a narazily na sebe také v posledních dvou ročnících tohoto podniku. V předloňském čtvrtfinále uspěla ve dvou těsných setech česká hráčka a loni v osmifinále dominovala ruská kometa.

Jejich další souboj v tomto dějišti se dal očekávat. Obě totiž nastupovaly do úvodního zápasu nové sezony jako favoritky. Nosková i Andrejevová ovšem měly s potvrzením této role docela problém.

Aktuální světová dvanáctka Nosková strávila na kurtu dvě a půl hodiny proti Magdaleně Frechové. Andrejevová měla o něco méně práce, nicméně i ona musela duel otáčet, když překvapivě ztratila první set s domácí outsiderkou Olivií Gadeckou.

Ve vzájemné bilanci mezi Noskovou a Andrejevovou má navrch 3:2 Ruska. Loni se utkaly celkem třikrát. V Brisbane (6:3, 6:0) a také na antuce v Římě (6:1, 7:5) se radovala momentální světová devítka Andrejevová a poté na trávě v Bad Homburgu (6:3, 6:3) uspěla Nosková. Rozhodující set byl potřeba pouze předloni v Madridu.

Nosková nebude jedinou Češkou v osmifinálové fázi. Ve čtvrtek nastoupí také Karolína Muchová a rovněž ona bude mít ruskou protivnici. A sice Jekatěrinu Alexandrovovou, která uzavírá TOP 10 žebříčku.

Nosková zvládla náročnou bitvu s Frechovou

Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
zfloyd
07.01.2026 13:36
Mirka dneska nic moc , chvíli jsem na ní koukal , Linda by jí měla vyprovodit
Mantra
07.01.2026 12:50
do kdy se bude označovat za kometu? co Venus, taky je to pořád kometa? ta má aspoň za sebou výsledky, to je kometa!
Mac
07.01.2026 14:35
taky mi to nepřijde moc prilehave. kometa se náhle objeví a zanedlouho se zase vypaří, viz vajdisova... švarná mongolka se tu ochomejta už nějakou dobu a na důchod nevypadá...
Oin
07.01.2026 15:08
Venuše je planeta, žádná kometa!
subaru
07.01.2026 12:37
Pokud je to hamstring tak má po Austrálii.
pantera1
07.01.2026 10:29
Možná bude lepší, když Nosík prošetří síly, ať je v cajku na AO. Se Syslikem to nebude žádná sranda.
tommr
07.01.2026 12:34
jj pokud je Linda zraněná tak nemá cenu riskovat zhoršení. S Mirrou by měla problémy i kdyby byla stoprocentně fit a jako zraněná proti ní nemá žádnou šanci ...
jih
07.01.2026 10:23
Linda nenastoupí..? 50 na 50...
Oin
07.01.2026 11:58
Skrečne.
NOLE_unvaccinated_GOAT
07.01.2026 13:42
Tak je pěkně na h..., že je zraněná hned na začátku sezóny!
