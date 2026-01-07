Neuvěřitelná shoda náhod. Nosková už potřetí v řadě vyzve v Brisbane kometu Andrejevovou
Je to celkem neuvěřitelné. Nosková i Andrejevová startují v Brisbane potřetí v kariéře a narazily na sebe také v posledních dvou ročnících tohoto podniku. V předloňském čtvrtfinále uspěla ve dvou těsných setech česká hráčka a loni v osmifinále dominovala ruská kometa.
Jejich další souboj v tomto dějišti se dal očekávat. Obě totiž nastupovaly do úvodního zápasu nové sezony jako favoritky. Nosková i Andrejevová ovšem měly s potvrzením této role docela problém.
Aktuální světová dvanáctka Nosková strávila na kurtu dvě a půl hodiny proti Magdaleně Frechové. Andrejevová měla o něco méně práce, nicméně i ona musela duel otáčet, když překvapivě ztratila první set s domácí outsiderkou Olivií Gadeckou.
Ve vzájemné bilanci mezi Noskovou a Andrejevovou má navrch 3:2 Ruska. Loni se utkaly celkem třikrát. V Brisbane (6:3, 6:0) a také na antuce v Římě (6:1, 7:5) se radovala momentální světová devítka Andrejevová a poté na trávě v Bad Homburgu (6:3, 6:3) uspěla Nosková. Rozhodující set byl potřeba pouze předloni v Madridu.
Nosková nebude jedinou Češkou v osmifinálové fázi. Ve čtvrtek nastoupí také Karolína Muchová a rovněž ona bude mít ruskou protivnici. A sice Jekatěrinu Alexandrovovou, která uzavírá TOP 10 žebříčku.
Nosková zvládla náročnou bitvu s Frechovou
Komentáře