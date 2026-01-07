Neuvěřitelná shoda náhod. Nosková už potřetí v řadě vyzve v Brisbane kometu Andrejevovou

WTA BRISBANE - Linda Nosková (21) si i při svém třetím kariérním startu na turnaji v australském Brisbane zahraje s Mirrou Andrejevovou (18), které může oplatit loňskou porážku. Ruská kometa stejně jako česká jednička ztratila úvodní set, ale senzaci nepřipustila a domácí Olivii Gadeckou nakonec zdolala 4:6, 6:1, 6:2.
Linda Nosková bude mít šanci na odvetu za loňský rok (© PATRICK HAMILTON / AFP)

Je to celkem neuvěřitelné. Nosková i Andrejevová startují v Brisbane potřetí v kariéře a narazily na sebe také v posledních dvou ročnících tohoto podniku. V předloňském čtvrtfinále uspěla ve dvou těsných setech česká hráčka a loni v osmifinále dominovala ruská kometa.

Jejich další souboj v tomto dějišti se dal očekávat. Obě totiž nastupovaly do úvodního zápasu nové sezony jako favoritky. Nosková i Andrejevová ovšem měly s potvrzením této role docela problém.

Aktuální světová dvanáctka Nosková strávila na kurtu dvě a půl hodiny proti Magdaleně Frechové. Andrejevová měla o něco méně práce, nicméně i ona musela duel otáčet, když překvapivě ztratila první set s domácí outsiderkou Olivií Gadeckou.

Ve vzájemné bilanci mezi Noskovou a Andrejevovou má navrch 3:2 Ruska. Loni se utkaly celkem třikrát. V Brisbane (6:3, 6:0) a také na antuce v Římě (6:1, 7:5) se radovala momentální světová devítka Andrejevová a poté na trávě v Bad Homburgu (6:3, 6:3) uspěla Nosková. Rozhodující set byl potřeba pouze předloni v Madridu.

Nosková nebude jedinou Češkou v osmifinálové fázi. Ve čtvrtek nastoupí také Karolína Muchová a rovněž ona bude mít ruskou protivnici. A sice Jekatěrinu Alexandrovovou, která uzavírá TOP 10 žebříčku.

Nosková zvládla náročnou bitvu s Frechovou

Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane

Ondřej Jirásek
pantera1
07.01.2026 10:29
Možná bude lepší, když Nosík prošetří síly, ať je v cajku na AO. Se Syslikem to nebude žádná sranda.
jih
07.01.2026 10:23
Linda nenastoupí..? 50 na 50...
