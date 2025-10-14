Nevídaná krize šampionky z Montrealu. Kanadská hvězda od životního triumfu sbírá jen porážky
Mboková – Jastremská 3:6, 6:7
Mboková se na kanadské tisícovce postarala o šokující triumf. Cestou vyřadila i velké tenisové hvězdy jako Coco Gauffovou, Jelenu Rybakinovou či bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou. V žebříčku vyletěla do elitní třicítky a rozhodně ukázala, že může být jednou z nejlepších hráček světa už v teenagerském věku.
Její stoupání se však rychle zastavilo a mladá Kanaďanka prožívá krizi, na kterou dosud nebyla zvyklá. V úvodu sezony totiž ještě jakožto hráčka mimo TOP 300 objížděla turnaje ITF, kde drtila konkurenci a nebyla zvyklá prohrávat. To se ale po jejím životním turnaji a přesunu a turnaje WTA kompletně změnilo.
Mboková zaznamenala už čtyři porážky v řadě a v žádném ze zápasů neuhrála ani set. Hned na úvod si balila kufry na US Open, na čínských tisícovkách v Pekingu a Wuhanu i na pětistovce v Ningbu, kde utrpěla poslední neúspěch proti světové třicítce Jastremské.
I přes všechny porážky je kanadská teenagerka stále blízko svého žebříčkového maxima a aktuálně zaujímá 24. pozici, jelikož z minulého roku, kdy působila pouze na malých turnajích, nemusela obhajovat téměř žádné body.
