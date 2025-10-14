Nevídaná krize šampionky z Montrealu. Kanadská hvězda od životního triumfu sbírá jen porážky

DNES, 13:00
Aktuality 17
WTA NINGBO - Victoria Mboková (19) na začátku srpna překvapila tenisový svět, když si na domácím podniku WTA 1000 v Montrealu došlo pro svůj premiérový titul na ženském hlavním okruhu. Na svůj životní úspěch se jí však nedaří navázat a od té doby nevyhrála ani jeden zápas. Dokonce ještě neuhrála ani set. V Ningbu podlehla 3:6, 6:7 Dajaně Jastremské (25).
Profily hráčů
Mboko Victoria
Yastremska Dayana
Victoria Mboková po životním triumfu ještě nevyhrála (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Mboková – Jastremská 3:6, 6:7

Mboková se na kanadské tisícovce postarala o šokující triumf. Cestou vyřadila i velké tenisové hvězdy jako Coco Gauffovou, Jelenu Rybakinovou či bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou. V žebříčku vyletěla do elitní třicítky a rozhodně ukázala, že může být jednou z nejlepších hráček světa už v teenagerském věku.

Její stoupání se však rychle zastavilo a mladá Kanaďanka prožívá krizi, na kterou dosud nebyla zvyklá. V úvodu sezony totiž ještě jakožto hráčka mimo TOP 300 objížděla turnaje ITF, kde drtila konkurenci a nebyla zvyklá prohrávat. To se ale po jejím životním turnaji a přesunu a turnaje WTA kompletně změnilo.

Mboková zaznamenala už čtyři porážky v řadě a v žádném ze zápasů neuhrála ani set. Hned na úvod si balila kufry na US Open, na čínských tisícovkách v Pekingu a Wuhanu i na pětistovce v Ningbu, kde utrpěla poslední neúspěch proti světové třicítce Jastremské.

I přes všechny porážky je kanadská teenagerka stále blízko svého žebříčkového maxima a aktuálně zaujímá 24. pozici, jelikož z minulého roku, kdy působila pouze na malých turnajích, nemusela obhajovat téměř žádné body.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

17
Přidat komentář
alcaraz.dva
14.10.2025 15:25
Mě to nepřekvapuje..
Měla velmi vážně zraneni už v 18 letech..
Přehnala to hned na začátku kariery..
Drzim palce...
Reagovat
Mony
14.10.2025 14:29
Ono prohrát s Krejčou nebo Jastremskou fe formě nemusí být krize..vždyť většinou prohrávala jako kurzová outsiderka..
Zas tak špatná není.
Vacherot teď taky nebude vyhrávat všechno. To se stává, že se povede turnaj a pak dalších pár ne.
Reagovat
kupa
14.10.2025 14:00
Tak nevídaný byl spíš její úspěch v Montrealu. Teď je zase v normálu.
Reagovat
Patik
14.10.2025 13:59
To sa dialo vždy..deje sa to a aj sa naďalej bude diať a prekvapuje ma že to niekoho prekvapuje
Reagovat
Mony
14.10.2025 14:35
Mně by to bylo bývalo nepřekvapilo, kdyby to nepřekvapilo překvapené autory na TP. Sázkovky ale zas tak překvapené nebyly. .a soupeřky asi taky ne. Ale bez překvapení by tu byla nuda...a věřím, že MBoko nás zase brzy překvapí.
Reagovat
Mac
14.10.2025 13:42
může si s Menšíkem podat ruku...
Reagovat
aligo
14.10.2025 14:12
Ale
Reagovat
aligo
14.10.2025 14:13
Menša má poměrně stabilní výkony na rozdíl od hvězdičky VB
Reagovat
HAJ
14.10.2025 14:35
No Kuba letos nikdy neprohrál 4x po sobě 1 kolo.
Reagovat
Lion438
14.10.2025 13:13
Četli jste nového Lojdu? Docela se pustil do Menšíka... https://sport.aktualne.cz/tenis/lojda-neni-na-co-cekat-tohle-uz-je-vyssi-liga-mensik-by-mel/r~f07daac2a82011f095ee0cc47ab5f122/
Reagovat
Mony
14.10.2025 14:45
Třeba Tsisipas to má naopak. S agresivním tenisem padá.
Uvidíme, jestli se Kubovi servis a útočný forhend vrátí.
Reagovat
frenkie57
14.10.2025 15:22
Zmínil se o Daliborovi, ale o Kopřivě ani písmeno. Asi Vítkovi moc nevěří.
Reagovat
Serpens
14.10.2025 13:10
Nevídaná? Spíš naprosto tradiční. Je vlastně fajn, že většina holek se tomuto vývoji vyhýbá, kromě Fruhvirtek.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
14.10.2025 13:14
asis myslel našich holek.
Reagovat
Serpens
14.10.2025 14:10
Reagovat
Mantra
14.10.2025 13:28
JingJang tomu říkám. Mboko měla úchvatnou sezonu s vrcholem v Montrealu. A teď se musí prostě vše srovnat do normálu. Nabere plus minus stejně porážek jako měla vítězství. Rozdíl ukáže jak je nebo není dobrá. Fru moc dobrá není
Reagovat
aligo
14.10.2025 13:07
Kdo čekal něco jiného?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist