Nosková: Bojuju tady hlavně sama se sebou. Nějak jsem se oběma zápasy prodrala
"Není to nejlepší cesta, jak vyhrát. Asi už od začátku bylo vidět, že Evě něco je. Delších výměn moc nebylo a ona spáchala hodně nevynucených chyb. Za stavu 5:2 si vzala medical, to mě trochu vyhodilo z rytmu. Poté do toho začala trochu víc jít a bylo těžší dokončit set. Nejdůležitější ale je, že jsem ho nakonec doservírovala. Jsem ráda, že jsem se oběma zápasy nějak prodrala," uvedla Nosková.
Proti Lysové uspěla už počtvrté, německá soupeřka jí vzdala kvůli zdravotním potížím podruhé. Z utkání odstoupila také vloni na turnaji v Praze. "Na kurtu řekla, že ji trápí záda. Musela kvůli nim vzdát už minulý týden v Clevelandu. Pak jsem se s ní bavila v posilovně a říkala, že posledních pár zápasů nemohla hrát bez bolesti. To je pro tenisty samozřejmě nejhorší scénář, když nemůžou hrát zdraví. Říkala jsem jí, že bylo lepší, že to ukončila dříve než později," řekla Nosková.
Turnajová jednadvacítka a osmifinalistka letošního Wimbledonu se musela na kurtu číslo 5 vypořádat i s ruchem z vedlejšího dvorce. Z něj doléhal hlas umpirové rozhodčí. "Cokoliv, co bylo slyšet tam, bylo slyšet i na našem kurtu. To bylo někdy těžké. Myslím, že i nějaký míček, který byl zahlášený na vedlejším kurtu, si třeba Eva myslela, že byl nahlášený na našem. Ale tady to tak prostě je. I s těmi lidmi, kteří se pohybují z jednoho kurtu na druhý," řekla Nosková.
Ačkoliv si postupem do 3. kola stanovila na US Open nové maximum, o svém rozpoložení mluvila opatrně. "Ne že bych se vyloženě trápila, ale i když to třeba není vidět, bojuju hlavně sama se sebou. Ze všech grandslamů jsem se letos nejlíp cítila na Wimbledonu. Je ale důležité vyhrát zápasy, i když se člověk necítí," uvedla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy.
V dalším utkání narazí na vítězku duelu mezi nasazenou jedenáctkou Karolínou Muchovou a Rumunkou Soranou Cirsteaovou. "S Kájou jsme nikdy zápas nehrály. Ani v trénincích jsme neměly moc sparingů. Je samozřejmě všestranná hráčka, dokáže skvěle dokončit výměnu na síti. Dobře servíruje a z úderů nejde vypíchnout, který by byl horší. Někdy ji bohužel drží zpět zranění. Jako člověk je super," řekla Nosková.
"Kdyby to byla Cirsteaová, byl by to také těžký zápas. Hrála jsem s ní loni v Brisbane. Je to nepříjemná soupeřka a má hru, kterou není vždy lehké přečíst. Přijde mi, že je hodně konzistentní. Její výsledky nejsou až tak moc nahoru dolů," uvedla Nosková.
Nešťastný konec souboje kamarádek. Nosková jde na US Open dál po skreči a vyhlíží Muchovou
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Zápas Karolíny se Soranou byl výborný, měl napětí, velmi pěkné momenty Karoliny na síti a Sorana hrála taky dobře. Obě zaslouží , ale je super, že to Karolina dotáhla a zaslouží