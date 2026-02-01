Nosková má elitní desítku na dosah, Badosaová i Keysová padají žebříčkem
Navzdory finálové porážce zůstává Sabalenková nadále na prvním místě. "Obhájila jsem loňské body, alespoň za to jsem ráda," říkala běloruská hvězda, která má na svém kontě 10 990 bodů.
Druhá Šwiateková ztrácí na Sabalenkovou 3 012 bodů. "Mým cílem je spíše udržet třetí pozici,“ přiznala rodačka z Varšavy s tím, že se spíše ohlíží na udržení svého postavení. Třetí Rybakinovou po triumfu v Melbourne dělí od druhého místa jen 368 bodů.
Propad z třetího na páté místo zaznamenala naopak Gauffová, čtvrtá zůstává její krajanka Amanda Anisimovová. Od šestého do osmého místa se nic nemění. Šestá je Jessica Pegulaová (6 103), sedmá Mirra Andrejevová (4 731), osmá pak Jasmine Paoliniová (4 267).
Belinda Bencicová, která překvapivě skončila ve druhém kole na Nikole Bartůňkové, je devátá s 3 342 body, zatímco Elina Svitolinová se po semifinále v Melbourne vrátila do první desítky s celkovým počtem 3 205 bodů. Keysová, loňská šampionka z Melbourne, naopak utrpěla propad; neobhajoba titulu ji srazila o šest pozic dolů na 15. místo.
Dvě z největších nadějí současného tenisu si zajistí posun na nová žebříčková maxima. Victoria Mboková se po prvním osmifinále na Australian Open posunula na 14. místo. Iva Jovicová si po čtvrtfinálové účasti polepšila na 20. místo. Velký propad žebříčkem zaznamenala Badosaová. Španělská hráčka, která v Melbourne neobhájila semifinále z loňského roku a vypadla ve druhém kole, spadla o 39 míst z 26. na 65. pozici.
Nejlepší českou tenistkou zůstává Nosková na dvanáctém místě. Rodačka ze Vsetína došla v Austrálii do třetího kola, kde nestačila na Číňanku Xinyu Wang. Na desáté místo Svitolinové ztrácí 444 bodů. Devatenáctá pozice patří Karolíně Muchové, která se z českých tenistek probila v Melbourne nejdál, když v osmifinále vypadla s Gauffovou.
Na dohled elitní stovky se po svém životním turnaji posune i zmiňovaná Bartůňková, v live rankingu jí zatím patří 108. příčka.
