Nosková opět vyzve grandslamovou šampionku, Siniaková může udělit lekci další hvězdičce
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 8. 10.
Češi v akci
Siniaková (ČR) - Jovicová (USA) | Court 1 (05:00 SELČ)
Nosková (ČR) - Rybakinová (8-Kaz.) | Court 1 (09:00 SELČ)
Nosková a Siniaková zabojují o čtvrtfinále
Linda Nosková stále zvládá extrémně náročný program posledních dvou týdnů. Po senzačním a největším finále v kariéře, které zapsala na předchozí tisícovce v Pekingu, se okamžitě přesunula do Wuhanu. V úvodním kole ustála bitvu s Julií Putincevovou a v tom následujícím zdolala čtyřnásobnou grandslamovou šampionku a bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou. V podobné pozici jako v předchozím utkání bude nastupovat proti další grandslamové vítězce Jeleně Rybakinové. V souboji s Kazachstánkou upraví svou solidní letošní bilanci 5:5 v duelech s hráčkami TOP 10 žebříčku. Dva z pěti skalpů posbírala v Pekingu. Rybakinová jasně vyhrála obě předchozí střetnutí, více než šest gamů nepovolila nové české jedničce předloni na French Open ani loni v Brisbane. Pokud má Nosková dostatek sil, měla by tentokrát vzdorovat mnohem víc a mohla by se stejně jako proti japonské hvězdě vzepřít papírovým předpokladům.
Kateřina Siniaková má v tuto chvíli na kontě dvě čtvrtfinále na prestižních tisícovkách. Na této úrovni se dostala mezi nejlepší osmičku v roce 2018 v Pekingu a také tady ve Wuhanu. Na posledním letošním podniku této kategorie má výbornou formu a vyhrála už čtyři zápasy, dokonce bez ztráty setu. Po zvládnuté kvalifikaci porazila nasazenou Dianu Šnajderovou a ve druhém kole jasně přehrála Mayu Jointovou. Po duelu s Australankou ji čeká další vycházející hvězda. Tentokrát teprve 17letá Iva Jovicová. Američanka měla velké štěstí, když se po porážce s Varvarou Gračovovou dostala do hlavní soutěže jako lucky loser a měla volno v prvním kole. Jovicová, která nedávno triumfovala na pětistovce v Guadalajaře, stále sbírá zkušenosti a v posledních týdnech se jí na čínských turnajích vůbec nedařilo. Siniaková tak nastoupí jako mírná favoritka a má jedinečnou šanci vyrovnat své maximum na těch největších podnicích.
Na programu je všech osm soubojů o čtvrtfinále. V akci budou také v tomto dějišti neporažená trojnásobná šampionka a světová jednička Aryna Sabalenková, Iga Šwiateková či Coco Gauffová. Preview ke každému zápasu najdete zde.
Čtvrteční program
CENTER (od 05:00 SELČ)
1. Alexandrovová (9-) - Pegulaová (6-USA)
2. Sabalenková (1-) - Samsonovová (16-) / nejdříve v 06:30 SELČ
3. Paoliniová (7-It.) - Tausonová (10-Dán.) / nejdříve v 08:30 SELČ
4. Bencicová (13-Švýc.) - Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
5. Shuai Zhang (Čína) - Gauffová (3-USA)
COURT 1 (od 05:00 SELČ)
1. Siniaková (ČR) - Jovicová (USA)
2. Siegemundová (Něm.) - Frechová (Pol.) / nejdříve v 06:00 SELČ
3. Nosková (ČR) - Rybakinová (8-Kaz.) / nejdříve v 09:00 SELČ
COURT 2 (od 11:00 SELČ)
1. Nosková/Šramková (ČR/SR) - Fernandezová/Routliffeová (Kan./N. Zél.)
