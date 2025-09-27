Nosková vyzve světovou devítku. Domácí hvězda se vrací po operaci, šance jsou vyrovnané

Linda Nosková (20) může v pondělí rozšířit české řady v osmifinále prestižní tisícovky v Pekingu a doplnit v další fázi Karolínu Muchovou a Marii Bouzkovou. Ve třetím kole ji ovšem čeká těžká výzva, jelikož změří síly se světovou devítkou a olympijskou šampionkou Qinwen Zheng (22). Číňanku ještě nikdy neporazila, ale šance jsou vyrovnané. Největší domácí hvězda totiž absolvuje svůj první turnaj po operaci.
Linda Nosková bude bojovat o osmifinále v Pekingu (© ČTK / Deml Ondřej)

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 29. 9.

Češi v akci
Nosková (26-ČR) - Qinwen Zheng (7-Čína) | Capital Group Diamond (13:00 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Nosková vyzve světovou devítku Zheng

Linda Nosková čelila čínské soupeřce už v úvodním zápase a snadno si poradila s Xiyu Wang. Teď ji ovšem čeká podstatně těžší výzva. V boji o osmifinále totiž nastoupí na úvod večerního programu na centrálním dvorci proti největší domácí hvězdě, úřadující olympijské šampionce a světové devítce Qinwen Zheng. Česká tenistka prohrála oba předchozí souboje, ovšem ani jeden z nich by nemusel hrát roli. V roce 2021 na domácím podniku ITF ve Starých Splavech se na profesionální tour teprve rozkoukávala a loni na tisícovce v Římě předvedla Zheng mohutný obrat. Aktérky se poprvé potkávají mimo antuku, která Noskové na profesionální úrovni zatím vůbec nesedí.

Nosková bude mít mírnou výhodu ve větší rozehranosti. V posledních týdnech odehrála slušnou porci zápasů, kdežto Zheng absolvuje v Pekingu svůj první turnaj po operaci lokte a od Wimbledonu. Loňská semifinalistka ale nejspíš během skoro tříměsíční pauzy formu neztratila, jelikož začala suverénní výhrou nad Emilianou Arangovou. Vzhledem ke zmíněnému jsou šance na postup vyrovnané. Pokud by došlo na delší a těsnou bitvu, mohla by na tom být kondičně lépe Nosková. Zheng určitě před cestou do Pekingu poctivě trénovala, ovšem ostré zápasy ničím nahradit nelze.

Více informací

V pondělí se v Pekingu zkompletuje osmifinálové obsazení ženské tisícovky. O místo mezi nejlepší osmičkou budou usilovat také Iga Šwiateková, Jessica Pegulaová proti Emmě Raducanuové či Mirra Andrejevová. Další previews najdete zde.

Na mužské pětistovce dojde už na čtvrtfinálové duely. V akci budou mimo jiné Jakub Menšík proti svému neoblíbenému protivníkovi Alexovi de Minaurovi a největší favorit Jannik Sinner. Previews k mužskému turnaji najdete zde.

 

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
