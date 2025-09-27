Nosková vyzve světovou devítku. Domácí hvězda se vrací po operaci, šance jsou vyrovnané
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 29. 9.
Češi v akci
Nosková (26-ČR) - Qinwen Zheng (7-Čína) | Capital Group Diamond (13:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Nosková vyzve světovou devítku Zheng
Linda Nosková čelila čínské soupeřce už v úvodním zápase a snadno si poradila s Xiyu Wang. Teď ji ovšem čeká podstatně těžší výzva. V boji o osmifinále totiž nastoupí na úvod večerního programu na centrálním dvorci proti největší domácí hvězdě, úřadující olympijské šampionce a světové devítce Qinwen Zheng. Česká tenistka prohrála oba předchozí souboje, ovšem ani jeden z nich by nemusel hrát roli. V roce 2021 na domácím podniku ITF ve Starých Splavech se na profesionální tour teprve rozkoukávala a loni na tisícovce v Římě předvedla Zheng mohutný obrat. Aktérky se poprvé potkávají mimo antuku, která Noskové na profesionální úrovni zatím vůbec nesedí.
Nosková bude mít mírnou výhodu ve větší rozehranosti. V posledních týdnech odehrála slušnou porci zápasů, kdežto Zheng absolvuje v Pekingu svůj první turnaj po operaci lokte a od Wimbledonu. Loňská semifinalistka ale nejspíš během skoro tříměsíční pauzy formu neztratila, jelikož začala suverénní výhrou nad Emilianou Arangovou. Vzhledem ke zmíněnému jsou šance na postup vyrovnané. Pokud by došlo na delší a těsnou bitvu, mohla by na tom být kondičně lépe Nosková. Zheng určitě před cestou do Pekingu poctivě trénovala, ovšem ostré zápasy ničím nahradit nelze.
V pondělí se v Pekingu zkompletuje osmifinálové obsazení ženské tisícovky. O místo mezi nejlepší osmičkou budou usilovat také Iga Šwiateková, Jessica Pegulaová proti Emmě Raducanuové či Mirra Andrejevová. Další previews najdete zde.
Na mužské pětistovce dojde už na čtvrtfinálové duely. V akci budou mimo jiné Jakub Menšík proti svému neoblíbenému protivníkovi Alexovi de Minaurovi a největší favorit Jannik Sinner. Previews k mužskému turnaji najdete zde.
Pondělní program
CAPITAL GROUP DIAMOND (od 05:00 SELČ)
1. M. Andrejevová (4-) - Bouzasová (Šp.)
2. Menšík (7-ČR) - De Minaur (3-Austr.) / nejdříve v 07:00 SELČ
3. Sinner (1-It.) - Marozsán (Maď.)
4. Nosková (26-ČR) - Qinwen Zheng (7-Čína) / nejdříve ve 13:00 SELČ
5. Medveděv (8-) - Zverev (2-Něm.) / nejdříve ve 14:30 SELČ
LOTUS (od 05:00 SELČ)
1. Cash/Glasspool (1-Brit.) - Chačanov/Rubljov (-)
2. Boissonová (Fr.) - Navarrová (16-USA) / nejdříve v 07:00 SELČ
3. Šwiateková (1-Pol.) - Osoriová (Kol.) / nejdříve v 08:30 SELČ
4. Raducanuová (30-Brit.) - Pegulaová (5-USA)
5. Tien (USA) - Musetti (4-It.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
