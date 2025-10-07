Obrat a dramatický závěr utkání. Muchová přežila horor s Kosťukovou a ve Wuhanu postupuje

DNES, 09:50
Aktuality 2
WTA WUHAN - Karolína Muchová (29) ve svém úvodním duelu na čínské tisícovce ve Wuhanu musela otáčet. Kolegyni z TOP 30 žebříčku Martu Kosťukovou (23) však nakonec udolala po dramatickém závěru a dvou a půl hodinách boje 2:6, 6:2, 6:4 a postoupila do druhého kola. O osmifinále si zahraje proti Polce Magdaleně Frechové.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Kostyuk Marta
Karolína Muchová postupuje po třísetové bitvě (@ Pedro Pardo / AFP / AFP / Profimedia)

Muchová – Kosťuková 2:6, 6:2, 6:4

Muchová se po nepovedené obhajobě finále v Pekingu, kde prohrála už v osmifinále s pozdější vítězkou Amandou Anisimovovou, přesunula na další čínskou tisícovku do Wuhanu, kde jí už v prvním kole čekala těžká soupeřka. S Kosťukovou se utkala na letošním US Open a zvítězila až po velké bitvě.

Ve Wuhanu však nezačala dobře, když ve třetí hře zápasu nevyužila dva brejkboly a následně zaváhala na podání. K další šanci na příjmu už se nedostala, a navíc ještě jednou ztratila servis a tím i celý set. Ani jedna z hráček neměla nijak vysoká čísla na servisu, ale v mezihře byla jasně lepší Ukrajinka, která méně chybovala.

Druhý set byl však naopak naprosto v režii Češky, která prolomila servis Kosťukové ve třetím gamu a nastartovala obrat. Získala celkem pět her v řadě a měla setbol. Ten ještě nevyužila a dovolila soupeřce srovnat. Následně ale sadu dopodávala s poslala utkání do rozhodujícího dějství. Muchové se dařilo především při prvním podání, kdy prohrála jen dva míčky a dokázala hrát aktivně s menším množstvím chyb.

V jízdě pokračovala 12. nasazená i v úvodu třetí sady, kdy hned v první hře znovu brejkla Kosťukovou a po odvrácení dvou brejkbolů v řadě zvýšila na 2:0. Celý set byl velmi vyrovnaný a hrálo se mnoho dlouhých gamů i výměn. Muchové se povedlo získat vedení dvou brejků a šla podávat na postup.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Utkání však neukončila a místo toho game soupeřce rychle odevzdala a dovolila jí utkání zdramatizovat. Na druhý pokus už ale nezaváhala, přestože ještě zahodila tři mečboly v řadě, a po dvou hodinách a 34 minutách zápas ukončila po proměnění čtvrtého mečbolu. Aktuální česká dvojka si o postup do osmifinále zahraje proti Polce Magdaleně Frechové, která vyhrála taktéž třísetovou bitvu s Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
jacksomm
07.10.2025 11:22
Vůbec jim není co závidět, ty podmínky, ať jsou samozřejmě stejne pro všechny, musí být šílené. Bylo vidět na obou, že toho mají plné zuby.
Reagovat
mamina
07.10.2025 10:28
Dívala jsem se a viděla jsem, že Karolína jela na morál. Muselo jí být moc zle, nevím, jestli to bylo těmi klimatickými podmínkami, spíš se mi zdálo, že je úplně "vyšťavená", že jí bylo špatně. O to je ten výsledek obdivuhodnější.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist