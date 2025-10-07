Obrat a dramatický závěr utkání. Muchová přežila horor s Kosťukovou a ve Wuhanu postupuje
Muchová – Kosťuková 2:6, 6:2, 6:4
Muchová se po nepovedené obhajobě finále v Pekingu, kde prohrála už v osmifinále s pozdější vítězkou Amandou Anisimovovou, přesunula na další čínskou tisícovku do Wuhanu, kde jí už v prvním kole čekala těžká soupeřka. S Kosťukovou se utkala na letošním US Open a zvítězila až po velké bitvě.
Ve Wuhanu však nezačala dobře, když ve třetí hře zápasu nevyužila dva brejkboly a následně zaváhala na podání. K další šanci na příjmu už se nedostala, a navíc ještě jednou ztratila servis a tím i celý set. Ani jedna z hráček neměla nijak vysoká čísla na servisu, ale v mezihře byla jasně lepší Ukrajinka, která méně chybovala.
Druhý set byl však naopak naprosto v režii Češky, která prolomila servis Kosťukové ve třetím gamu a nastartovala obrat. Získala celkem pět her v řadě a měla setbol. Ten ještě nevyužila a dovolila soupeřce srovnat. Následně ale sadu dopodávala s poslala utkání do rozhodujícího dějství. Muchové se dařilo především při prvním podání, kdy prohrála jen dva míčky a dokázala hrát aktivně s menším množstvím chyb.
V jízdě pokračovala 12. nasazená i v úvodu třetí sady, kdy hned v první hře znovu brejkla Kosťukovou a po odvrácení dvou brejkbolů v řadě zvýšila na 2:0. Celý set byl velmi vyrovnaný a hrálo se mnoho dlouhých gamů i výměn. Muchové se povedlo získat vedení dvou brejků a šla podávat na postup.
Utkání však neukončila a místo toho game soupeřce rychle odevzdala a dovolila jí utkání zdramatizovat. Na druhý pokus už ale nezaváhala, přestože ještě zahodila tři mečboly v řadě, a po dvou hodinách a 34 minutách zápas ukončila po proměnění čtvrtého mečbolu. Aktuální česká dvojka si o postup do osmifinále zahraje proti Polce Magdaleně Frechové, která vyhrála taktéž třísetovou bitvu s Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 ve Wuhanu
