Obrovské drama a smůla pro Townsendovou. Titul z Austinu slaví Stearnsová
Townsendová – Stearnsová 6:7, 5:7
Zdaleka není jen deblovou specialistkou. O tom, že Townsendová dokáže parádní výkony předvádět i ve dvouhře, se v Austinu postupně přesvědčily Linda Fruhvirtová i Nikola Bartůňková, které Američanka poslala balit kufry.
Bývalou světovou deblovou jedničku zastavila až ve finále její krajanka Stearnsová. A i zde to byla pořádná bitva. Parťačka Kateřiny Siniakové vlétla do finále výborně, když vzala své vyzyvatelce hned první podání a ujala se vedení 2:0. Rodačka z Cincinnati marně hledala na tradičně výborně podávající soupeřku zbraň. Povedlo se jí to až v poslední možný okamžik, když Townsendová nedokázala set za stavu 5:4 dopodávat a poprvé v zápase přišla o servis.
O výsledku prvního dějství tak musel rozhodnout tie-break. I v něm se rozhořela obrovská bitva. Stearnsová měla svou krajanku na lopatě, když vedla 6:3, všechny tři setboly ale promarnila, stejně tak o chvíli později čtvrtý. Její o pět let starší soupeřka se ke stejné možnosti dostala jednou. Žebříčková favoritka byla úspěšná až na pátý pokus a zkrácenou hru získala po velikém boji 10:8.
Dramatický souboj se odehrával i ve druhém setu. Do stavu 2:2 byly obě tenistky na podání bezchybné, pak ale hned čtyřikrát za sebou uspěla hráčka na returnu, stav 4:4 však o favoritce druhé sady mnoho nenapověděl. Rozhodující moment tak přišel o chvíli později. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře za stavu 5:5 opět selhala při své výstavní disciplíně na servisu, a to už její soupeřce stačilo.
Stearnsová utkání bez problémů dopodávala a mohla se tak po dvou hodinách a 25 minutách boje radovat ze svého druhého kariérního titulu. První vavřín získala v roce 2024 v Rabatu. Ze současného 62. místa se Američanka v novém vydání žebříčku posune na 48. příčku, jejím maximem zůstává 28. pozice z května loňského roku.
Townsendová, která se může pyšnit 11 tituly ze čtyřher, si tak na svůj premiérový z dvouhry bude muset počkat.
