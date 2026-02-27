Obrovské selhání WTA: Ruská vlajka před výročím války šokovala experty i fanoušky
Velkou kontroverzi způsobilo pondělní utkání na turnaji WTA v Austinu. V něm nastoupily Selechmetěvová proti Alycii Parksové a k překvapení všech byla během vysílání k vidění nejen americká vlajka, ale i ta ruská.
Přitom od března 2022, několik dní po vypuknutí ruské agrese na Ukrajině, se představitelé Ženské tenisové asociace (WTA) i Asociace tenisových profesionálů (ATP) rozhodli všem ruským i běloruským hráčům vlajku odebrat. Zatímco v některých sportech nemohou Rusové ani Bělorusové působit vůbec, tenisový svět jim dovoluje hrát, ale ne reprezentovat svou zemi.
Takto obrovský přešlap WTA by byl obzvláště pro ukrajinské fanoušky i tenisty nepříjemný v jakýkoli den. Došlo na něj ale nešťastnou shodou okolností jen pár hodin před výročím zmíněného válečného konfliktu. V úterý 24. února si totiž svět připomínal čtyři roky od vypuknutí situace na ukrajinské půdě.
Ruské vlajce u jména Selechmetěvové se divil nejeden fanoušek či expert. Ředitel španělského webu Punto de Break se dokonce okamžitě dotazoval WTA, jak je to možné a zda změnila svůj přístup k zákazu ruských a běloruských vlajek.
"Představitelé WTA mi právě potvrdili, že k žádné změně nedošlo. Pokud tam byla vlajka zobrazena, jednalo se o technickou chybu. Vše zůstává při starém," napsal José Morón na sociální sítě.
Ukrajinské tenistky bojují za práva své země na kurtech i mimo ně. Po zápasech odmítají podávat ruku ruským i běloruským soupeřkám a nejraději by jim zakázaly start na turnajích. Mezi ty nejhlasitější patří Elina Svitolinová, Marta Kosťuková či Oleksandra Olijnykovová.
veselý byl Fed Cup 2017 (viz dole)
teď se hajlování odsuzuje, ale dříve hajlovala i britská královská rodina nebo britští fotbalisté v r. 1938, s Hitlerem před válkou všichni kamarádili
britská královna vládla rekordně dlouhou dobu a všichni ji obdivovali
příp. v 60. letech USA (vzor demokracie) byl ku-klux-klan a MHD pouze pro bílé a není to tak dávno, co nás USA i Evropa kritizovali za údajný rasismus
není to tak dávno, co Merkelová jezdila do Moskvy kouřit Putina kvůli levnému plynu (Nord Stream) a Merkelové migranti násilně řádí v Evropě
proč královnu Alžbětu či Merkleovou za dezoláta nikdo neoznačí?
Queen makes Nazi salute in video
Alžbětka skvěle
https://www.youtube.com/watch?v=OB0YAVF-eOI
England v. Germany Football Match in Berlin 1938
britští fotbalisté v bílém nejdřív nesmělí, ale pak si radostí zahajovali společně s Němci
https://www.youtube.com/watch?v=jlbLHviSTPc
Fed Cup - USA - Německo 2017 - hymna Deutschland uber alles
německé holky zpívali jiný text, ale zpěváka nepřehlušili
https://www.youtube.com/watch?v=PZdl09sKrzo
1. Američan/ka, který/a to řešil/a, zná moderní historii a uvědomil/a si, kolika nevyprovokovaných agresí se jen za posledních cca 80 let dopustila jeho/její vlastní země, aniž by jejím sportovcům kdokoli bránil startovat pod vlajkou s hvězdou a pruhy, takže ho/ji vůbec nenapadlo, že by něco takového mohlo (přísně selektivně) platit pro sportovce jiných zemí.
2. Díky podstatně lepšímu přístupu k necenzurovaným a propagandou nezkresleným informacím o příčinách a cílech SVO, podstatě banderovského režimu a tom, co se na Ukrajině odehrávalo od převratu v roce 2014, než mají průměrný český Krisboy, annah a PTP, si řekl/a, že mezi stranami konfliktu nevidí rozdíl a žádnou stranu nevnímá jako kladnou/zápornou.
3. Nejpravděpodobnější - stejně jako většina světa považuje celý konflikt za vzdálený spor dvou etnik, který se jeho/její země vůbec netýká, takže nechápe, proč by se to mělo řešit na nějakém tenisovém turnaji v Texasu. Něco jako když válčil Irák s Íránem.