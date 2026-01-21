Opilí ignoranti, zuřil Davidovich. Rozjetého Španěla musel uklidňovat i rozhodčí
Davidovich - Opelka 6:3, 7:6, 5:7, 4:6, 6:4
Z pozice světové čtrnáctky vstupoval Davidovich do duelu s Opelkou v roli favorita. I on však tušil, že ho proti výborně podávajícímu Američanovi čeká na australském betonu tvrdá šichta.
První dva sety Španěl s ruskými kořeny zvládl, poté se ale karta začala obracet. Opelka získal třetí set 7:5 a svého soupeře pořádně trápil i ve čtvrtém, ve kterém velmi brzy získal brejk a šel do vedení 3:1.
Davidoviche však v průběhu čtvrté sady rozčílilo chování skupiny fanoušků, kteří se podle jeho názoru chovali nepatřičně. "Byli tam čtyři ignorantní opilci. To se může stát tady, to se může stát kdekoli na světě. Nemohl jsem proti nim nic dělat,“ řekl po utkání.
Rozčílilo ho, že fanoušci jásali, když na dvorci uklouzl. "Podvrtl jsem si kotník a on vyhrál bod. Považuji za nefér, že tenhle bod oslavovali,“ dodal šestadvacetiletý tenista.
Na situaci následně reagoval hlavní rozhodčí, který slezl ze svého stanoviště a promluvil k malé skupině diváků. Poté se snažil uklidnit i samotného Davidoviche.
Španěl nakonec i přes ztrátu dvousetového náskoku duel po čtyřech hodinách zvládl. Úspěch oslavil velmi emotivně, když hodil čepici na kurt a zaťatou pěstí mířil směrem ke svému týmu.
Davidovich nebyl jediným hráčem, který si na letošním ročníku turnaje stěžoval na chování publika. Anastasia Potapovová během svého vítězství nad Britkou Emmou Raducanuovou reagovala podrážděně na diváka, který zakřičel během podání.
Podobnou frustraci projevil také Jaume Munar, jenž protestoval u hlavního rozhodčího poté, co fanoušek začal skandovat těsně před jeho podáním v utkání proti Daliboru Svrčinovi, kterého v prvním kole porazil v pěti setech.
Napětí mezi hráči a diváky se v Melbourne objevilo už v minulém roce. Britka Harriet Dartová tehdy uvedla, že její porážka ve druhém kole připomínala "fotbalový zápas", a vyzvala fanoušky k většímu respektu.
Američanka Danielle Collinsová byla při vítězství nad Australankou Destanee Aiavaovou terčem nepřátelského publika, přesto později ironicky uvedla, že atmosféru "milovala" a reagovala posíláním polibků směrem do hlediště.
