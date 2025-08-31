Osm let a dost. Medveděv ukončil spolupráci s trenérem Cervarou

DNES, 17:08
Daniil Medveděv se necelý týden po vyřazení v prvním kole US Open rozešel s dlouholetým trenérem Gillesem Cervarou. O ukončení spolupráce s někdejší světovou jedničkou proslulou emotivními výbuchy na kurtu informoval francouzský kouč na sociálních sítích. Medveděv mu za úspěšné angažmá poděkoval.
Daniil Medveděv se po osmi letech rozešel se svým trenérem (@ ČTK / imago sportfotodienst / COUVERCELLE ANTOINE/PRESSE SPORTS)

"Daniile, naše fantastická osmiletá spolupráce se chýlí ke konci," napsal Cervara."Rád jsem tě trénoval, podporoval tě (i když to bylo těžké) a hledal s tebou a tvým týmem řešení, která ti pomohou zazářit," uvedl čtyřiačtyřicetiletý kouč, jenž Medveděva dovedl mimo jiné k triumfu na US Open 2021 i na pozici světové jedničky.

"Budu si pamatovat tvé nekonvenční kouzlo jako hráče; je to tvoje síla a ta se vrátí, jsem si tím jistý," dodal.

Na letošním US Open Medveděv způsobil rozruch v duelu s Benjaminem Bonzim, když nesouhlasil s rozhodnutím sudího přiznat soupeři při mečbolu nové první podání kvůli pohybu fotoreportéra.

S rozhodčím se pohádal a poté vyprovokoval diváky k více než pětiminutovému bučení. Duel pak Rus po pětisetové bitvě prohrál a za extempore navíc dostal pokutu 42 500 dolarů.

V letošním roce uhrál Medveděv na grandslamech jen jednu výhru v Austrálii a ve světovém žebříčku klesl na 13. místo.

"Dvacet titulů, světová jednička, ale především, a to je nejdůležitější, spousta dobrých časů a vzpomínek, které s námi zůstanou navždy," napsal Medveděv na Instagramu.

"Jsem vám vděčný, že jste mě všechny ty roky vedl, uvidíme, co nám život přinese," dodal.

Pavel Novotný, ČTK
PTP
31.08.2025 17:28
Mohl by ho zkusit (Cervaru) Saša Zverev - podobná složitá ruská duše.
