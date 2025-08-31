Osm let a dost. Medveděv ukončil spolupráci s trenérem Cervarou
"Daniile, naše fantastická osmiletá spolupráce se chýlí ke konci," napsal Cervara."Rád jsem tě trénoval, podporoval tě (i když to bylo těžké) a hledal s tebou a tvým týmem řešení, která ti pomohou zazářit," uvedl čtyřiačtyřicetiletý kouč, jenž Medveděva dovedl mimo jiné k triumfu na US Open 2021 i na pozici světové jedničky.
"Budu si pamatovat tvé nekonvenční kouzlo jako hráče; je to tvoje síla a ta se vrátí, jsem si tím jistý," dodal.
Na letošním US Open Medveděv způsobil rozruch v duelu s Benjaminem Bonzim, když nesouhlasil s rozhodnutím sudího přiznat soupeři při mečbolu nové první podání kvůli pohybu fotoreportéra.
S rozhodčím se pohádal a poté vyprovokoval diváky k více než pětiminutovému bučení. Duel pak Rus po pětisetové bitvě prohrál a za extempore navíc dostal pokutu 42 500 dolarů.
V letošním roce uhrál Medveděv na grandslamech jen jednu výhru v Austrálii a ve světovém žebříčku klesl na 13. místo.
"Dvacet titulů, světová jednička, ale především, a to je nejdůležitější, spousta dobrých časů a vzpomínek, které s námi zůstanou navždy," napsal Medveděv na Instagramu.
"Jsem vám vděčný, že jste mě všechny ty roky vedl, uvidíme, co nám život přinese," dodal.
Medveděv se trestu nevyhnul. Za řádění v prvním kole US Open vyfasoval tučnou pokutu
