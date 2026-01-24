Ostrava má první české hráčky, ale stále panuje nejistota. Dorazí Fruhvirtová a Bartůňková
Bylo to fiasko a rána pro české fanoušky i samotný turnaj. Už před startem probíhajícího Australian Open byl venku seznam přihlášených hráček pro hlavní soutěž ostravské akce, který odhalil nepříjemné překvapení. Nepřihlásila se totiž ani jedna z předních českých tenistek.
Totální nezájem našich hráček pokračoval, když vyšlo najevo, že Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová (Abú Zabí) a Karolína Plíšková (Kluž) dají přednost souběžně hraným turnajům v cizině. Nepřijede ani Tereza Valentová, která dá přednost kvalifikaci ve Spojených arabských emirátech.
Mnohem lepší pohled je na seznam pro kvalifikaci. V něm už totiž napočítáme celkem pět českých jmen. Konkrétně Lindu Fruhvirtovou, Nikolu Bartůňkovou, Gabrielu Knutsonovou, Dominiku Šalkovou a Darju Viďmanovou.
Pořád však hrozí, že v hlavní soutěži nebude startovat ani jedna z českých tenistek. Taková situace by ale reálně vznikla jen v případě, že ani jedna z výše zmíněných pěti hráček nedostane divokou kartu. A s tím se upřímně nepočítá, pokud ji největší české hvězdy odmítnou. Pořadatelé by každopádně byli sami proti sobě a hodně riskovali.
Ostravský podnik se do kalendáře WTA vrátil po čtyřech letech a jeho kategorie se snížila z WTA 500 na dvěstěpadesátku. Pořadatelé už po tomto oznámení lákali na světový tenis a hlásili, že mohou jít proti pravidlům Ženské tenisové asociace a mají výjimku pro české tenistky figurující v TOP 30 žebříčku.
Blížící se turnaj na českém území však doplácí na velmi nepříznivý termín. Hlavní soutěž se totiž uskuteční od 1. do 7. února, tedy přesně mezi Australian Open a velkými akcemi WTA 1000 na Blízkém východě.
Seznam přihlášených hráček
Mým přáním jsou Havlíčková, Valdmanová , sestry Kovačkovy.
Bejlek indoor nesvědčí, ale neúčast Valentové mě překvapuje.To je asi největší zklamání. Ostatní nějak chápu.