Ostrava má první české hráčky, ale stále panuje nejistota. Dorazí Fruhvirtová a Bartůňková

Ostravský turnaj WTA 250 konečně může říct, že se ho zúčastní alespoň některé z českých tenistek. Ty nejlepší ovšem pořád chybí a momentálně platí, že česká jména najdeme jen v seznamu přihlášených pro kvalifikaci. Pořadatelům tak stále hrozí, že v hlavní soutěži nebude startovat ani jedna domácí hráčka.
Bylo to fiasko a rána pro české fanoušky i samotný turnaj. Už před startem probíhajícího Australian Open byl venku seznam přihlášených hráček pro hlavní soutěž ostravské akce, který odhalil nepříjemné překvapení. Nepřihlásila se totiž ani jedna z předních českých tenistek.

Totální nezájem našich hráček pokračoval, když vyšlo najevo, že Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová (Abú Zabí) a Karolína Plíšková (Kluž) dají přednost souběžně hraným turnajům v cizině. Nepřijede ani Tereza Valentová, která dá přednost kvalifikaci ve Spojených arabských emirátech.

Mnohem lepší pohled je na seznam pro kvalifikaci. V něm už totiž napočítáme celkem pět českých jmen. Konkrétně Lindu Fruhvirtovou, Nikolu Bartůňkovou, Gabrielu Knutsonovou, Dominiku Šalkovou a Darju Viďmanovou.

Pořád však hrozí, že v hlavní soutěži nebude startovat ani jedna z českých tenistek. Taková situace by ale reálně vznikla jen v případě, že ani jedna z výše zmíněných pěti hráček nedostane divokou kartu. A s tím se upřímně nepočítá, pokud ji největší české hvězdy odmítnou. Pořadatelé by každopádně byli sami proti sobě a hodně riskovali.

Ostravský podnik se do kalendáře WTA vrátil po čtyřech letech a jeho kategorie se snížila z WTA 500 na dvěstěpadesátku. Pořadatelé už po tomto oznámení lákali na světový tenis a hlásili, že mohou jít proti pravidlům Ženské tenisové asociace a mají výjimku pro české tenistky figurující v TOP 30 žebříčku.

Blížící se turnaj na českém území však doplácí na velmi nepříznivý termín. Hlavní soutěž se totiž uskuteční od 1. do 7. února, tedy přesně mezi Australian Open a velkými akcemi WTA 1000 na Blízkém východě.

Komentáře

Kapitan_Teplak
24.01.2026 18:44
Dokdy musí být uděleny WC ?
Mony
24.01.2026 18:10
Z kvaldy holky profrčejí a 3 nebo 4WC taky nebudou vyhozené.
Mým přáním jsou Havlíčková, Valdmanová , sestry Kovačkovy.
Bejlek indoor nesvědčí, ale neúčast Valentové mě překvapuje.To je asi největší zklamání. Ostatní nějak chápu.
Serpens
24.01.2026 18:15
Terka je zapsána na kvalifikaci Abú Dhabí, což je ve stejný týden.
Mony
24.01.2026 18:23
Právě, že dala přednost kvaldě u Arabů před Ostravou
bardunek666
24.01.2026 18:26
Tereza mě také zklamala. To mohl být přesně turnaj, kde mohla zabodovat.
Kapitan_Teplak
24.01.2026 18:45
Serpens
24.01.2026 18:36
Při rozhovoru po dnešní porážce řekla, že to Abú Dhabí ještě není jisté. Ale na Osatravu už je nejspíš pozdě.
Serpens
24.01.2026 19:03
Leda by dostala tu WC, otázka jestli vůbec může se svým rankingem WC dostat.
frenkie57
24.01.2026 19:06
Mě překvapuje, že se do kvaldy příhlásila i Linda Fru, ta obyčejně domácími turnaji pohrdá, viz. Praha.
jih
24.01.2026 19:08
Ostrava už je pro ni cizina.
frenkie57
24.01.2026 19:15
Serpens
24.01.2026 19:18
Jestli nebude tím kamenem úrazu Spartský tenisový kluib.
