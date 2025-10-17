Pála bere na baráž BJKC mladý tým. V nominaci jsou Nosková, Valentová a další dvě teenagerky

DNES, 16:00
Aktuality 11
Dosluhující kapitán Petr Pála odtajnil nominaci pro blížící se baráž Poháru Billie Jean Kingové. Týmovou jedničkou českého výběru, který se v polovině listopadu utká s domácím Chorvatskem a Kolumbií, je naše žebříčková jednička Linda Nosková (20). Tu doplní ještě mladší Tereza Valentová (18), Sára Bejlek (19) a Nikola Bartůňková (19).
Profily hráčů (7)
Pala Petr
Nosková Linda
Bartůňková Nikola
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Linda Nosková bude hlavní oporou českého týmu v baráži BJK Cupu (© Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

"Prvním jménem je Linda Nosková, naše současná česká jednička. Další je Tereza Valentová, která jde nahoru žebříčkem a hraje výborný turnaj v Asii. Doufám, že jí forma vydrží," odtajnil nominaci Pála v nahrávce pro média.

Dvacetiletou Noskovou, která je v týmu nejstarší, a Valentovou doplní Bejlek s Bartůňkovou. "Bejlek se teď dostala do stovky. Bartůňková po tom, čím si loni prošla, postoupila velmi vysoko a zaznamenala skvělé zlepšení," uvedl.

Dosluhující kapitán, který předá po listopadové baráži žezlo Barboře Strýcové, oslovil i další české tenistky. "Hodně holek je zraněných. Ty se omluvily, že musí zranění doléčit, respektive některé z nich půjdou na zákrok, až skončí sezona. Nechal jsem v týmu ještě jedno volné místo, kdyby se cokoli změnilo. Určitě chci, aby byl tým pětičlenný."

Baráž Poháru Billie Jean Kingové o návrat mezi elitu je na programu v chorvatském Varaždínu od 14. do 16. listopadu. České tenistky se v tříčlenné skupině utkají s Kolumbií a domácím Chorvatskem. Postoupí jen vítěz skupiny.

"Myslím si, že to je slušný los, přes oba soupeře se dá projít. Máme velmi slušnou šanci, když budou holky hrát dobře. V tenise je ale možné cokoli. Podívejte se třeba u kluků, kdo vyhrál Masters v Šanghaji. Náš první krok bude porazit Kolumbii a pak po dnu volna i Chorvatsko," řekl Pála.

V chorvatském týmu představuje největší hrozbu Donna Vekičová, která ale neprožívá povedenou sezonu. "Donně se teď nedařilo, dokonce ji předběhla v žebříčku (Antonia) Ružičová. Je to ale pořád určitě nepříjemná soupeřka, která umí porazit velké hráčky. Navíc domácí prostředí Chorvatky požene."

Pro nejúspěšnějšího kapitána v historii Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup) bude baráž v Chorvatsku derniérou. "Cíl je jasný. Chtěl bych to kapitánství předat v co nejlepším stavu. Jenom první místo ve skupině nám zaručí, že holky by se příští rok mohly teoreticky porvat o ty nejvyšší příčky," uvedl Pála.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

11
Přidat komentář
Kandinsky1
17.10.2025 16:26
Takže Sára je momentálně zdravá? Ale co za měsíc
Reagovat
com
17.10.2025 16:34
a je mentálně zdravá?
Reagovat
muster
17.10.2025 16:24
jestli sestoupí, to bude ostuda
Reagovat
com
17.10.2025 16:34
sestoupí jako varle smile
Reagovat
PTP
17.10.2025 16:35
Už?
Reagovat
Mony
17.10.2025 16:09
Maky a Katka zklamaly
Reagovat
Mony
17.10.2025 16:11
A o Viďmanovou bych se taky pokusil, aby se trochu začechovala..
Myslím, že jí to voní víc v Americe
Reagovat
frenkie57
17.10.2025 16:17
Ta nám na tuty zdrhne.
Reagovat
vavrinec
17.10.2025 16:11
Kde ? Koho ?
Reagovat
Mony
17.10.2025 16:14
Reagovat
com
17.10.2025 16:33
tak Kačenka se musi soustredit na titul z TM a post deblovy jednicky
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist