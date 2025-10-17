Pála bere na baráž BJKC mladý tým. V nominaci jsou Nosková, Valentová a další dvě teenagerky
"Prvním jménem je Linda Nosková, naše současná česká jednička. Další je Tereza Valentová, která jde nahoru žebříčkem a hraje výborný turnaj v Asii. Doufám, že jí forma vydrží," odtajnil nominaci Pála v nahrávce pro média.
Dvacetiletou Noskovou, která je v týmu nejstarší, a Valentovou doplní Bejlek s Bartůňkovou. "Bejlek se teď dostala do stovky. Bartůňková po tom, čím si loni prošla, postoupila velmi vysoko a zaznamenala skvělé zlepšení," uvedl.
Dosluhující kapitán, který předá po listopadové baráži žezlo Barboře Strýcové, oslovil i další české tenistky. "Hodně holek je zraněných. Ty se omluvily, že musí zranění doléčit, respektive některé z nich půjdou na zákrok, až skončí sezona. Nechal jsem v týmu ještě jedno volné místo, kdyby se cokoli změnilo. Určitě chci, aby byl tým pětičlenný."
Baráž Poháru Billie Jean Kingové o návrat mezi elitu je na programu v chorvatském Varaždínu od 14. do 16. listopadu. České tenistky se v tříčlenné skupině utkají s Kolumbií a domácím Chorvatskem. Postoupí jen vítěz skupiny.
"Myslím si, že to je slušný los, přes oba soupeře se dá projít. Máme velmi slušnou šanci, když budou holky hrát dobře. V tenise je ale možné cokoli. Podívejte se třeba u kluků, kdo vyhrál Masters v Šanghaji. Náš první krok bude porazit Kolumbii a pak po dnu volna i Chorvatsko," řekl Pála.
V chorvatském týmu představuje největší hrozbu Donna Vekičová, která ale neprožívá povedenou sezonu. "Donně se teď nedařilo, dokonce ji předběhla v žebříčku (Antonia) Ružičová. Je to ale pořád určitě nepříjemná soupeřka, která umí porazit velké hráčky. Navíc domácí prostředí Chorvatky požene."
Pro nejúspěšnějšího kapitána v historii Poháru Billie Jean Kingové (dříve Fed Cup) bude baráž v Chorvatsku derniérou. "Cíl je jasný. Chtěl bych to kapitánství předat v co nejlepším stavu. Jenom první místo ve skupině nám zaručí, že holky by se příští rok mohly teoreticky porvat o ty nejvyšší příčky," uvedl Pála.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
