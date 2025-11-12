Pálův unikát. Český tým vyrazí do barážových bitev v situaci, která nemá obdoby
Takže pojďme na to: Linda Nosková, Nikola Bartůňková, Dominika Šalková, Vendula Valdmannová a Lucie Havlíčková. Toť český výběr, který bude zachraňovat pověst českého tenisu v chorvatském Varaždínu v soubojích s Kolumbií a domácími tenistkami.
Řada z těchto slečen ještě před pár lety hltala fedcupové bitvy Kvitové, Plíškové a spol. Teď, už jako jejich nástupkyně, budou pod národní vlajkou bojovat ony.
To vše naposledy pod vedením nejúspěšnějšího kapitána fedcupové historie Petra Pály, pod jehož taktovkou ovládlo Česko týmovou soutěž šestkrát. Zkušený stratég však nikdy nemusel řešit tak zapeklitou situaci jako teď.
O jedničce je naprosto jasno. Od Lindy Noskové, světové třináctky, se nic jiného než body nečekají. Žebříčkovou dvojkou totiž bude až devátá hráčka českého pořadí, 130. tenistka světa Nikola Bartůňková.
"Věděla jsem, že mě tým bude potřebovat. Vzhledem k plánům je těžké vědět, jak bude člověk kde dlouho hrát. Ale k tomuto datu to už bylo dané dopředu, takže jsem tu víceméně automaticky," říkala vsetínská rodačka.
Osmička Češek, které mezeru mezi ní a Noskovou vyplňují, se z různých důvodů nezúčastní. Ty největší české hvězdy většinou léčí rány po náročné sezoně, další, jako Tereza Valentová či Sára Bejlek, vyřadily zdravotní trable.
K naprostému respektu k nastupující generaci – Češky by postavily prakticky další dva lepší týmy než je ten současný. Na druhou stranu mladičké tenistky mají pod vedením "zkušené" Lindy Noskové ideální příležitost začít svou týmovou kariéru vítězně.
I soupeřky totiž trápí řada problémů. Chorvatsko ani Kolumbie se navíc ani zdaleka nemohou opřít o tak širokou základnu. A tak první páteční soupeř z Jižní Ameriky se po odstoupení jedničky Emiliany Arangové bude spoléhat na Camilu Osoriovou, 82. hráčku světa.
Další Kolumbijka, Juliana Lizarazová, se totiž krčí v polovině osmé stovky žebříčku. Pro porovnání – Češek byste před Lizarazovou napočítali rovných třicet. Nejlépe umístěnou deblistkou je pak na 246. místě Maria Paulina Pérezová.
A Chorvatky? Po odstoupení jedničky Donny Vekičové vyrazí do boje s Antonií Ružičovou, 75. hráčkou světa, a roli dvojky bude plnit Petra Marčinková, které patří 117. příčka. Žebříčkovou deblovou jedničkou je pak na 163. příčce Tara Würthová.
"Myslím si, že to je slušný los, přes oba soupeře se dá projít. Máme velmi slušnou šanci, když budou holky hrát dobře," říkal před časem Pála.
Ze tříčlenné skupiny si účast mezi elitou udrží jen vítěz. A český tým, navzdory silně okleštěné sestavě, bude plnit roli favorita.
Takže…Zajistí nastupující česká generace loučící se kapitánské legendě vítěznou derniéru? A budou to právě Bartůňková a spol., kdo budou na kapitána Pálu vzpomínat jako na toho, kdo jim dal první možnost obléknout nejcennější dres? Šance na to rozhodně jsou…
Přemýšlela o konci kariéry, teď ji čeká velká premiéra. Je to splněný sen, říká Bartůňková
