Přemýšlela o konci kariéry, teď ji čeká velká premiéra. Je to splněný sen, říká Bartůňková
"Pro mě i rodiče je to, jak jsme se tento rok dokázali jako tým vrátit, super. Určitě bychom to nečekali. Už jsem měla na krajíčku, že bych i minulý rok skončila s tenisem. Bylo to fakt těžké období a to, že jsem tady, je za mě i rodiče super," řekla Bartůňková.
Finalistka juniorského Wimbledonu z roku 2023 nemohla loni hrát od dubna do listopadu kvůli pozitivnímu nálezu na trimetazidin. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) ale později přijala její vysvětlení, že se zakázaná látka dostala do těla z kontaminovaného doplňku stravy obsahujícího ostropestřec mariánský. Podle agentury Bartůňková neporušila pravidla úmyslně, nenesla na případu podstatnou vinu a neprovinila se ani nedbalostí.
K tenisu se hráčka I. ČLTK Praha vrátila na začátku letošního roku. Ze 488. příčky se posunula na současnou 130. V září se dostala do semifinále turnaje WTA v Guadalajaře. "Co na to říct? Kdyby mi to někdo před rokem řekl, vůbec bych to nečekala. Byla jsem ráda, že jsem zpět na kurtu a snažila se vrátit do formy, kde jsem byla před tou bohužel nucenou pauzou. A třešničkou teď je, že jsem v týmu pro Billie Jean King Cup," uvedla.
Nominace od kapitána Petra Pály si vážila o to víc, že týmovou soutěž vždy sledovala. "Je to velká čest a splněný sen od dětství. Když jsem byla malá, na Fed Cupy jsem se koukala. Byla jsem se i podívat v O2 areně třeba na Petru Kvitovou," řekla Bartůňková. "Byla jsem tam s mámou a ona se mě ptala, jestli nechci odejít, protože jsme byly úplně vysoko a nebylo toho moc vidět. Já tam ale chtěla být, protože to bylo strašně napínavé," podotkla Bartůňková.
Nyní by mohla pomoci k udržení českého týmu mezi elitou. Po neúspěšné dubnové kvalifikaci narazí Češky v tříčlenné barážové skupině ve Varaždínu na Kolumbii a domácí Chorvatsko. Jedničkou by měla být třináctá hráčka světa Linda Nosková, do druhých dvouher zřejmě Pála vsadí jednu ze čtveřice Bartůňková, Lucie Havlíčková, Dominika Šalková a Vendula Valdmannová.
"Finální rozhodnutí je na kapitánovi, ale my se budeme všechny snažit o to místo bojovat. Myslím, že tenhle týden se už toho ale moc nezmění. Asi to necháme na kapitánovi a uvidíme, kdo tam bude. Kdyby hrál někdo jiný, tak budu fandit, a když budu hrát, tak do toho dám vše," řekla Bartůňková.
S týmem je v Chorvatsku i několikanásobná vítězka soutěže Barbora Strýcová. Ta se od příští sezony stane novou kapitánkou. "Snažila se mi pomoci i teď na tréninku. Je to zase jiný impulz, vidí to zase z jiné strany. Přeci jen toho zažila hodně a není to tak dávno. Je super, že je tu s námi je a já jen hltám informace," doplnila Bartůňková.
