Plíšková: Její fanoušci byli divní, trochu mi vadili. V dalším kole můžu jen překvapit
Plíšková se začala loni spolu s manželem Michalem Hrdličkou a sestrou Kristýnou věnovat podcastu Rakety a během vleklé zdravotní pauzy pečlivě sledovala dění v tenisovém světě. Jedna z nejvýraznějších komet loňské sezony Tjenová, kterou ve druhém kole Australian Open přehrála, však jejímu drobnohledu unikla.
"Nikdy jsme se neviděly. Tenis sleduju pořád hodně, ale tahle holka mi nějak unikla. Na internetu je ale spousta materiálu, takže jsme ji sledovali a dobře se na ni připravili. Má výborné čopy z bekhendu, umí zatlačit z forhendu, slušně podává. Je to výborná hráčka," chválila indonéskou naději v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.
Pro Plíškovou bylo vítězství ve dvou setech velmi důležité, protože na tom nebyla fyzicky nejlépe. "Cítila jsem se fakt dost dobitá. Je velký rozdíl trénovat a hrát zápasy. Hlavně jsem nechtěla hrát třetí set," přiznala.
Ačkoli se jednalo o nepříliš lákavý zápas na menším kurtu, dorazila spousta fanoušků. Hlavně těch, co podporovali Tjenovou. "Indonéští fanoušci byli divní. Popravdě řečeno mi trochu vadili. Byli schopni tam oslavovat můj aut, kdy šel míček o jeden milimetr mimo. Samozřejmě je to jejich jediná hráčka v soutěži, takže je pochopitelné, že jí fandí."
Plíšková zatím postupuje na Australian Open bez ztráty setu. Ten nepovolila Tjenové ani předtím Sloane Stephensové. Teď ji čeká další americká hvězda. A to loňská šampionka Madison Keysová.
"Jsem ráda, že jsem do prvních dvou kol nedostala nějakou vysoko nasazenou hráčku a měla jsem možnost ta první dvě kola zvládnout. Pomohlo to mému hernímu sebevědomí. Teď mě čeká loňská vítězka Keysová. Už jsme spolu před šesti lety hrály finále v Brisbane. Od té doby se toho hodně změnilo. Ona určitě bude favoritka, já mohu jen překvapit. Může to být dobrý zápas."
S Keysovou jediný předchozí duel vyhrála. "V mých očích byla Keysová vždycky jedna z nejlepších hráček. Má úžasně čistý a hezký styl, vždycky se mi moc líbila a říkala jsem si, že může dosáhnout ještě lepších výsledků, než dosáhla. Vezmu to pokorně, ale někde vzadu v hlavě budu mít, že jsem ji už dokázala porazit."
Plíšková si poradila s Tjenovou
