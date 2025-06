Pořád jsem tady. Lidé zapomínají, že jsem stále světová trojka, říká Zverev

Ve stínu zářivých hvězd Jannika Sinnera (23) a Carlose Alcaraze (22) se na okruhu v posledních měsících čím dál méně skloňuje jméno Alexandera Zvereva (28). Německý tenista však připomíná, že i on má stále co nabídnout. A to nejen výsledkově, ale také žebříčkově, kde mu patří pozice třetího nejlepšího hráče planety.

Profily hráčů Zverev Alexander

Alexander Zverev věří, že ve Wimbledonu vylepší své dosavadní maximu. (@ ČTK / imago sportfotodienst / Ulrich Hufnage)