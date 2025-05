Poslední tanec italského bouřliváka. Fognini se loučí s turnaji Masters

ATP ŘÍM - Tak ještě jednou. Naposledy. Fabio Fognini (37) si zahraje svůj poslední turnaj Masters v kariéře. A kde jinde než v Římě. "Myslím, že je ten správný čas se rozloučit právě v tomto krásném a výjimečném městě,“ oznámil bývalý devátý hráč světa.

V současnosti patří Fogninimu 107. příčka světového žebříčku. Jeho kariéra se ve 37 letech chýlí k nezadržitelnému konci. Vítěz devíti turnajů na okruhu ATP se ve čtvrtek utká s britským soupeřem Jacobem Fearnleym, 57. hráčem světa.



Zda bude o čtrnáct let mladší soupeř tím posledním, kterého bouřlivák Fognini na turnajích Masters potká, se teprve ukáže. "Když jsem byl malý kluk, vždycky jsem si říkal, jak by bylo skvělé si tady někdy zahrát. Teď jsem v opačné fázi své kariéry. Chci si to tady ještě jednou užít," prohlásil Fognini.



A přání se mu splní. "Loučím se s úsměvem na tváři. Během možná dvaceti let jsem tady v Římě prožil těžká období. O to víc si to teď chci užít," říká tenista, který ve "věčném městě" došel nejdále do čtvrtfinále v roce 2018.



Premiéru si zde odbyl v roce 2006 a na turnaji má mírně zápornou bilanci 16:17.

Fabio Fognini announces that this will be his last time playing Rome.



"I want to give space to young people, that's right. I had a great career and I'm happy, but as in all things there is a beginning and an end."



Source:https://t.co/04CSCa8VbI pic.twitter.com/9s3Hgz0PUx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 7, 2025



Fognini se rozpovídal i o svých největších úspěších v Římě. "Určitě k nim patří vítězství nad Andym Murraym, když byl světovou jedničkou. Bylo to v roce 2017 a já vyhrál 6:2, 6:4. Porazit ho tady v Římě, na opravdu mimořádném místě, to je moment, který určitě patří mezi tři nejvýznamnější v mé kariéře," má jasno Ital.



"Žiju pro tyto okamžiky. Jsem takový. Vždy jsem hrál s vášní, někdy až moc. Ale věřím, že fanoušky můj tenis bavil. Porazil jsem tady takové hráče jako Andy, ale třeba i Gaëla Monfilse, Tsongu a další výborné tenisty," vzpomíná Fognini.



A pokračuje: "Samozřejmě mým snem už od dětství bylo tady vyhrát. Ale skvělé je už jen to, že budu moci svým dětem říct, že jsem tu hrál proti Rogerovi, Rafovi, Andymu, Novakovi. Tohle je prostě něco naprosto výjimečného," dodává tenisový veterán.



Fognini, který na turnaj dostal divokou kartu, bude usilovat o první výhru v hlavní fázi podniku ATP od loňského října. V případě postupu by se v pikantním duelu utkal s krajanem Matteem Berrettinim.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Římě