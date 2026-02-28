Potřebuji více času, vysvětlila Plíšková neúčast v Indian Wells. V ohrožení je i start v Miami
Plíšková k poslednímu utkání nastoupila 11. února na tisícovce v Dauhá, kde v osmifinále musela skrečovat české derby s pozdější vítězkou Karolínou Muchovou. Bývalá světová jednička špatně došlápla a poranila si koleno, za stavu 2:5 se rozhodla už v zápase nepokračovat.
Následně se musela odhlásit z Dubaje a podstoupila vyšetření, aby se dozvěděla vážnost zranění. V podcastu Rakety také zmínila, že je stále ve hře její start na prestižním turnaji v Indian Wells, protože jí pořadatelé slíbili divokou kartu.
Na seznamu oznámených divokých karet však Plíšková nefigurovala a bylo tak jasné, že se tzv. pátého grandslamu nezúčastní. V sobotu odpoledne poté na svém instagramu svou omluvenku potvrdila. "Mrzí mě, že letos přijdu o jeden z nejlepších tenisových areálů," napsala. "Bohužel stále nejsem připravená hrát a ani trénovat. Potřebuji ještě více času," dodala.
Otazník tak visí i nad druhým podnikem Sunshine Double v Miami, který startuje 17. března. Pokud se Plíšková po zranění stále nevrátila k tréninku, tak je její účast v ohrožení. Na Floridě, kde si v roce 2019 zahrála finále, totiž divokou kartu nedostane a pro svůj start by musela využít chráněný žebříček. Ten by si Češka určitě raději pošetřila pro turnaje, na které bude stoprocentně připravená.
Letos se plnohodnotně vrátila na nejvyšší okruh, a přestože z Brisbane a Adelaide se kvůli bolesti lýtka odhlásila, hned na dalších turnajích ukázala, že stále může konkurovat i těm nejlepším hráčkám. Na Australian Open padla až ve třetím kole na obhájkyni titulu Madison Keysové a v Kataru postoupila přes aktuální světovou šestku Amandu Anisimovovou.
Indian Wells vynechá i Plíšková. Česká hvězda nakonec divokou kartu nepřijala
