Potřebuji více času, vysvětlila Plíšková neúčast v Indian Wells. V ohrožení je i start v Miami

DNES, 20:30
Karolína Plíšková (33) stále není fyzicky stoprocentně připravená na návrat na kurty. Česká hráčka si poranila koleno v osmifinálovém duelu na tisícovce v Dauhá a musela zrušit prestižní podniky v Dubaji i v Indian Wells. "Bohužel stále nejsem připravená hrát a ani trénovat," uvedla na svém instagramu. V ohrožení je tak i následující turnaj v Miami, který startuje 17. března.
Plíšková Karolína
Karolína Plíšková stále není připravená na návrat na kurty (@ Rob Prange / Zuma Press / Profimedia)

Plíšková k poslednímu utkání nastoupila 11. února na tisícovce v Dauhá, kde v osmifinále musela skrečovat české derby s pozdější vítězkou Karolínou Muchovou. Bývalá světová jednička špatně došlápla a poranila si koleno, za stavu 2:5 se rozhodla už v zápase nepokračovat.

Následně se musela odhlásit z Dubaje a podstoupila vyšetření, aby se dozvěděla vážnost zranění. V podcastu Rakety také zmínila, že je stále ve hře její start na prestižním turnaji v Indian Wells, protože jí pořadatelé slíbili divokou kartu.

Na seznamu oznámených divokých karet však Plíšková nefigurovala a bylo tak jasné, že se tzv. pátého grandslamu nezúčastní. V sobotu odpoledne poté na svém instagramu svou omluvenku potvrdila. "Mrzí mě, že letos přijdu o jeden z nejlepších tenisových areálů," napsala. "Bohužel stále nejsem připravená hrát a ani trénovat. Potřebuji ještě více času," dodala.

Plíšková není připravená na návrat.Plíšková není připravená na návrat. (@ Instagram)

Otazník tak visí i nad druhým podnikem Sunshine Double v Miami, který startuje 17. března. Pokud se Plíšková po zranění stále nevrátila k tréninku, tak je její účast v ohrožení. Na Floridě, kde si v roce 2019 zahrála finále, totiž divokou kartu nedostane a pro svůj start by musela využít chráněný žebříček. Ten by si Češka určitě raději pošetřila pro turnaje, na které bude stoprocentně připravená.

Letos se plnohodnotně vrátila na nejvyšší okruh, a přestože z Brisbane a Adelaide se kvůli bolesti lýtka odhlásila, hned na dalších turnajích ukázala, že stále může konkurovat i těm nejlepším hráčkám. Na Australian Open padla až ve třetím kole na obhájkyni titulu Madison Keysové a v Kataru postoupila přes aktuální světovou šestku Amandu Anisimovovou.

Indian Wells vynechá i Plíšková. Česká hvězda nakonec divokou kartu nepřijala

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
Alien
28.02.2026 20:45
Cože? Ještě jsme nevstřebali IW a teď ještě tohle? Kájo?
Reagovat
Mantra
28.02.2026 20:43
Stejně jsou tam míče na h a odměny šly dolů.
Reagovat
com
28.02.2026 20:35
smile
Reagovat

