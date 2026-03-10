Povedený start. Svrčina si poradil s Garínem a v dalším kole vyzve talentovaného Belgičana
Garín – Svrčina 4:6, 4:6
Na challenger do Dominikánské republiky přijel Svrčina po úspěšném působení na Indian Wells, kde si přes kvalifikaci zajistil účast ve druhém kole. Tam mu sice hvězdný Jannik Sinner povolil pouhé dvě hry, přesto mohl ostravský rodák své působení v Kalifornii hodnotit pozitivně.
Na povedený turnaj navázal právě v duelu s Garínem. Rodák ze Santiaga vstoupil do zápasu se Svrčinou lépe, když mu vzal hned jeho úvodní podání, brejk vzápětí potvrdil a vedl 2:0. Český reprezentant ale na nepovedený úvod bleskově zareagoval, i on uspěl na příjmu a srovnal na 2:2.
V dalším průběhu prvního setu si oba tenisté drželi svá podání. Rozhodující moment tak přinesla desátá hra, kdy Chilan podruhé v zápase o svůj servis přišel, Svrčina proměnil druhý brejkbol a po necelé hodině hry bral první set v poměru 6:4.
Vstup do druhého setu měl český tenista excelentní. Agresivní hrou dostal svého soupeře do defenzivy a ve druhé hře mu poprvé v setu vzal podání. Na svém servisu si naopak počínal naprosto suverénně, když v úvodních třech gamech na podání povolil svému soupeři jediný bod.
Když si za stavu 4:1 prohrál Garín znovu servis a poslal soupeře už do čtyřgamového vedení, zdálo se, že o osudu utkání je rozhodnuto. Svrčina však začal chybovat, jeho soupeř naopak hrou na hraně rizika začal získávat důležité body.
Dvakrát za sebou vzal Čechovi servis, snížil na 4:5 a šel podávat na vyrovnání skóre. Obrat však do vítězného konce nedotáhl, Svrčina potřetí v setu uspěl na příjmu a po hodině a 39 minutách hry mohl slavit vítězství 6:4, 6:4.
Se svým dalším soupeřem, Belgičanem Blockxem, se Svrčina na okruhu potkal jednou; v minulém roce ho porazil v prvním kole Masters v Torontu ve dvou setech.
