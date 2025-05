Problémy přetrvávají. Vondroušová se odhlásila z prvního kola Masters v Římě

Nejde to. Smůla i nadále pronásleduje Markétu Vondroušovou (25). Jen pár desítek minut před zápasem prvního kola turnaje v Římě proti Číňance Xiyu Wang se česká tenistka odhlásila. Její místo zaujala Ruska Kamilla Rachimovová.

Naposledy se Markéta Vondroušová na kurtech představila 19. února ve druhém kole turnaje v Dubaji, kde nestačila na hvězdnou Rusku Mirru Andrejevovou (5:7, 0:6). Poté se snažila dát dohromady problematické rameno, se kterým byla v loňském roce na operaci.

"Mám nestabilitu ramene, posouvá se mi z kloubu a strašně bolí. Řekli mi, že buď půjdu znovu na operaci, nebo to máme zkusit přecvičit. Na operaci jsem nechtěla v žádném případě, takže teď s ramenem dvakrát denně cvičím a doufám, že to zabere," říkala sokolovská rodačka v dubnu, kdy přišla povzbudit české tenistky během kvalifikace na Pohár Billie Jean Kingové.



I když už tehdy přiznala, že je přihlášená na turnaj v Římě, sama si nebyla jistá, zda opravdu nastoupí. "Mám přihlášené tak nějak vše a budeme se rozhodovat podle toho, jak se bude ruka vyvíjet. Myslím, že Řím bude ještě brzo. Ale mám nějaký cíl, který bych chtěla stihnout, a to by asi byla Paříž. K tomu to budeme směřovat."



A její tušení se potvrdilo. Odhlášení z úvodního duelu v Římě přišlo jen několik desítek minut před začátkem zápasu s čínskou soupeřkou Xiyu Wang. "Udělala jsem všechno, co šlo, ale ještě to nejde. Uvidíme se v Římě příští rok," napsala Vondroušová stručný vzkaz na sociální sítě.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě