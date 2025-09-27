Proč má Djokovič přednost před Sinnerem? Exhibice v Saúdské Arábii opět budí kontroverzi
Představitelé saúdskoarabského tenisu odhalili los letošního ročníku hvězdné exhibice Six Kings Slam. A mnohé fanoušky, hlavně ty Sinnera, rozhodně rozlosování nepotěšilo. Ital, který loni turnaj vyhrál a získal nejvyšší odměnu v historii tenisu, totiž nedostal volný los a bude muset hrát už čtvrtfinále se Stefanosem Tsitsipasem.
Vítěz pak půjde na Djokoviče, který stejně jako loni začne až v semifinálové fázi. Rovnou v semifinále je i Alcaraz a jeho soupeřem bude lepší z duelu mezi Taylorem Fritzem a Alexanderem Zverevem.
Tenisoví příznivci nechápou, proč volný los nevyfasoval jako úřadující šampion Sinner, který je od začátku loňské sezony mnohem úspěšnějším hráčem než rekordman Djokovič a většinu posledních 12 měsíců strávil na postu světové jedničky.
Jiný fanoušek přišel se zajímavou teorií, že volný los dostávají majitelé největšího počtu grandslamových trofejí. To by odpovídalo i loňskému ročníku, kdy byli nasazeni rovnou do semifinále Djokovič s Rafaelem Nadalem. Je každopádně jisté, že si pořadatelé o volných losech rozhodují po svém.
Není to rozhodně poprvé, co je Six Kings Slam terčem kritiky. Už loňský premiérový ročník rozdělil tenisový svět na dva tábory a například Andy Murray považuje tuto exhibici za naprosto zbytečnou show, která nikoho nezajímá.
Jen samotné obsazení budí kontroverzi. Loni totiž pořadatelé ke grandslamovým šampionům vybrali jako šestého účastníka Holgera Runeho. Letos se zase mělo zúčastnit tohoto podniku šest nejlepších hráčů na světě v době, kdy byl seznam hráčů oznámen. Z hracího pole ale vypadl zraněný Jack Draper a organizátoři zvolili jako náhradu Tsitsipase, který je až na 27. místě.
Zvláštní volba ze strany kontroverzní exhibice. Hvězdné obsazení doplnil Tsitsipas
Letošní ročník Six Kings Slamu se uskuteční v saúdskoarabském Rijádu v termínu od 15. do 18. října, tedy krátce po skončení Masters v Šanghaji. Ve středu se odehrají obě čtvrtfinále, ve čtvrtek jsou na programu semifinále a v sobotu se uskuteční souboj o titul a také o třetí místo. Exhibici bude možné sledovat i na Netflixu.
V pátek se kvůli pravidlu ATP hrát nebude, jelikož tenisté nesmí na exhibicích účinkovat ve třech po sobě jdoucích dnech. Každý z účastníků dostane 1,5 milionu dolarů, vítěz získá šek v celkové hodnotě 6 milionů dolarů.
