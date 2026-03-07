Prohraj zápas, nebo ublížíme tvé rodině. Výhrůžky se množí, WTA prověřuje únik informací

DNES, 18:45
Téma 2
Ve světě profesionálního tenisu se množí výhrůžky ze strany sázkařů na adresu tenistů. Poslední obětí se stala maďarská hráčka Panna Udvardyová, která na sociálních sítích sdílela znepokojivé detaily. Po její stížnosti dokonce začala Ženská tenisová asociace WTA prověřovat únik informací ze své databáze.
Profily hráčů
Udvardy Panna
Panna Udvardyová čelila výhrůžkám sázkařů (© ROB PRANGE / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

"Večer před zápasem mi přišlo na WhatsApp na můj soukromý telefon několik znepokojivých zpráv od neznámého čísla. V nich se psalo, že pokud neprohraju svůj další zápas, tak ti lidé ublíží členům mé rodiny. Říkali, že vědí, kde moje rodina žije a která auta řídí, a že znají i jejich telefonní čísla. Dokonce mi poslali fotografie mé rodiny a obrázek zbraně," napsala Udvardyová na sociální síti.

Navzdory této znepokojivé situaci ke čtvrtfinálovému zápasu na turnaji WTA 125 v turecké Antalyi nakonec nastoupila a podlehla těsně 6:7, 5:7 Anhelině Kalininové. "Bylo upřímně hodně děsivé číst takové zprávy. Okamžitě jsem kontaktovala supervizora WTA, poslala obrázky těch zpráv a informovala své rodiče. Ti kontaktovali konzulát a hned další den ráno jsem znovu mluvila se supervizorem WTA," popisovala maďarská hráčka.

Odpověď představitele Ženské tenisové asociace rozhodně nebyla pozitivní. "Bylo mi řečeno, že v poslední době obdrželo výhrůžky několik dalších tenistek. Proto věří, že mohlo dojít k úniku osobních informací z databáze WTA, což se teď prověřuje."

Zmíněný souboj s Kalininovou musela hrát pod zvýšenou ochranou. "Konzulát zareagoval velmi rychle a poslal tři policisty na můj zápas, za což jsem extrémně vděčná. Policie také vyrazila do domu mých rodičů i bydliště babičky a po zápase jsem podala výpověď na policii tady v Turecku," uvedla Udvardyová a znovu všem, co jí pomohli, děkovala.

Příspěvek uzavřela následujícími slovy. "Tohle není normální. Ani u sportovců a veřejných osobností není přijatelné, aby někdo vyhrožoval našim rodinám, ještě k tomu se znepokojivými obrázky a na naše osobní telefonní čísla. Takové týrání bychom neměli ve sportovním světě tolerovat. Doufám, že se WTA bude touto situací zabývat se vší vážností a udělá vše potřebné k tomu, aby chránila osobní data tenistek a informovala nás, pokud dojde k nějakému narušení jejího systému."

Udvardyová není první a bohužel zřejmě ani poslední, kdo ve světě profesionálního tenisu takové výhrůžky obdržel. V podstatě velmi podobnou situací si prošla před pár dny v Indian Wells italská hráčka Lucrezia Stefaniniová. Zhruba před měsícem se stal terčem sázkařské mafie španělský tenista Nikolás Sánchez.

Italku v Indian Wells musela střežit ochranka | Sázkařská mafie vyhrožovala Sánchezovi

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

2
Přidat komentář
Mantra
07.03.2026 19:12
A třetí případ tady popsaný a opět s výsledkem, který byl požadovaný. Ti mafiani jsou vykutálení.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.03.2026 19:23
dokud jich pár exemplárně nepotrestají, tak se nic nezlepší. A ochranu dat a hráčů i hráček by podle všeho měli taky zlepšit.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist