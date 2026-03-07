Prohraj zápas, nebo ublížíme tvé rodině. Výhrůžky se množí, WTA prověřuje únik informací
"Večer před zápasem mi přišlo na WhatsApp na můj soukromý telefon několik znepokojivých zpráv od neznámého čísla. V nich se psalo, že pokud neprohraju svůj další zápas, tak ti lidé ublíží členům mé rodiny. Říkali, že vědí, kde moje rodina žije a která auta řídí, a že znají i jejich telefonní čísla. Dokonce mi poslali fotografie mé rodiny a obrázek zbraně," napsala Udvardyová na sociální síti.
Navzdory této znepokojivé situaci ke čtvrtfinálovému zápasu na turnaji WTA 125 v turecké Antalyi nakonec nastoupila a podlehla těsně 6:7, 5:7 Anhelině Kalininové. "Bylo upřímně hodně děsivé číst takové zprávy. Okamžitě jsem kontaktovala supervizora WTA, poslala obrázky těch zpráv a informovala své rodiče. Ti kontaktovali konzulát a hned další den ráno jsem znovu mluvila se supervizorem WTA," popisovala maďarská hráčka.
Odpověď představitele Ženské tenisové asociace rozhodně nebyla pozitivní. "Bylo mi řečeno, že v poslední době obdrželo výhrůžky několik dalších tenistek. Proto věří, že mohlo dojít k úniku osobních informací z databáze WTA, což se teď prověřuje."
Zmíněný souboj s Kalininovou musela hrát pod zvýšenou ochranou. "Konzulát zareagoval velmi rychle a poslal tři policisty na můj zápas, za což jsem extrémně vděčná. Policie také vyrazila do domu mých rodičů i bydliště babičky a po zápase jsem podala výpověď na policii tady v Turecku," uvedla Udvardyová a znovu všem, co jí pomohli, děkovala.
Příspěvek uzavřela následujícími slovy. "Tohle není normální. Ani u sportovců a veřejných osobností není přijatelné, aby někdo vyhrožoval našim rodinám, ještě k tomu se znepokojivými obrázky a na naše osobní telefonní čísla. Takové týrání bychom neměli ve sportovním světě tolerovat. Doufám, že se WTA bude touto situací zabývat se vší vážností a udělá vše potřebné k tomu, aby chránila osobní data tenistek a informovala nás, pokud dojde k nějakému narušení jejího systému."
Udvardyová není první a bohužel zřejmě ani poslední, kdo ve světě profesionálního tenisu takové výhrůžky obdržel. V podstatě velmi podobnou situací si prošla před pár dny v Indian Wells italská hráčka Lucrezia Stefaniniová. Zhruba před měsícem se stal terčem sázkařské mafie španělský tenista Nikolás Sánchez.
Italku v Indian Wells musela střežit ochranka | Sázkařská mafie vyhrožovala Sánchezovi
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře