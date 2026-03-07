Propast, kterou Alcaraz se Sinnerem vytvořili, je největší v historii tenisu, říká expert
Výkony Alcaraze a Sinnera v posledních dvou sezonách vyvolaly řadu debat a analýz. Oba hráči si mezi sebe rozdělili grandslamové tituly a vytvořili si výrazný náskok v žebříčku před ostatními soupeři. V aktuální sezoně se navíc do čela dostal právě španělský tenista, který vstoupil do roku ve výborné formě a stále zůstává neporažený.
Určité pochybnosti se objevily kolem Sinnera, který prohrál v Dauhá s Jakubem Menšíkem a na Australian Open nestačil na Novaka Djokoviče. Tyto výsledky však zatím nestačily k tomu, aby zpochybnily jeho postavení mezi absolutní špičkou. Podle Querreyho a Gilberta nadále vládnou okruhu právě tito dva hráči. Hlavním tématem podle nich není jen jejich dominance, ale především to, jak obtížně je mohou ostatní dohnat.
"Propast mezi Alcarazem a Sinnerem a ostatními je mnohem větší než mezi Rogerem Federerem, Rafaelem Nadalem, Novakem Djokovičem a zbytkem hráčů. Propast, kterou tito dva kluci vytvořili, je největší, jakou jsme kdy v historii tohoto sportu viděli," uvedl Querrey v rozhovoru pro Sports Illustrated.
Oba Američané se zároveň zamýšleli nad tím, zda se v mužském tenise objeví hráč, který by mohl této dvojici konkurovat. Gilbert, bývalý trenér Andre Agassiho, připomněl, že výraznou roli stále hraje i Djokovič.
"Ano, myslím, že rozdíl je poměrně velký. Máme jedničku a dvojku, pak trojku a pak je tu velmi velký rozdíl mezi čtyřkou a desítkou a předchozí trojkou. Ale zasloužili si ho. Zasloužili si ho po tom, co předvedli v posledních letech. Čekáme, až se objeví třetí hráč, ale bohužel je tou osobou stále osmatřicetiletý Djokovič. Stále je zjevně nejlepší mezi ostatními, zejména vzhledem k tomu, jak konzistentně v poslední době hraje na grandslamech," uvedl Gilbert.
V debatě se objevují také jména hráčů, jako jsou Alexander Zverev nebo Stefanos Tsitsipas. Ti byli v minulosti považováni za hlavní kandidáty na grandslamové tituly a za generaci, která měla převzít štafetu po odcházející velké trojce. Tyto predikce se ale prozatím nenaplnily.
"Myslím, že spousta lidí si myslela, že všechno bude v pořádku a že přijde období čtyř nebo pěti let, během kterého Tsitsipas, Zverev a další hráči získají několik grandslamů. Všechny nás ale překvapilo, že se najednou objevili dva dvacetiletí hráči, kteří začali takto dominovat," dodal Querrey.
