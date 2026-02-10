Proti Spojeným státům na Štvanici? Očekává se rekordní zájem, ve hře je více variant
Vlhké a horké počasí v Delray Beach, mizivý zájem fanoušků, z nichž podstatnou část tvořili ti čeští, a poměrně přezíravý postoj amerického týmu vedeného legendárním deblistou Bobem Bryanem. Ničím takovým se Berdychův soubor nenechal v loňské sezoně rozhodit a zajistil si senzační výhru, a tím i postup na závěrečný podnik do Boloni.
Prakticky přesně po roce si obě země pořadatelství prohodí. A jak naznačil předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba, kulisy prestižního duelu by tentokrát měly být úplně jiné. "Spojené státy si říkají o nějakou velmi velkou arénu. Strašně moc záleží ale i na tom, jak se kluci dohodnou, co bude chtít tým. Pokud to dopadne dobře, můžeme se těšit na něco velkého a hezkého," naznačil bezprostředně po vítězném duelu se Švédy šéf českého tenisu.
Aniž by jmenoval konkrétní halu, je jasné, že měl s největší pravděpodobností na mysli vysočanskou O2 Arenu. Podle informací webu Sport.cz je však ve hře i úplně jiná možnost. A tou je pražská Štvanice. V chrámu českého tenisu se poslední daviscupové utkání odehrálo v roce 1998, od té doby se v malebném areálu u Negrelliho viaduktu tak významný tenisový podnik neodehrál.
V letošním roce se sem s jistotou z pražské Stromovky stěhuje Livesport Prague Open, který se zde odehraje v červenci. Pro O2 Arenu mluví jednoznačně fakt mnohem větší kapacity, která je na tenisové duely okolo 14 tisíc fanoušků. Kapacita centrálního dvorce na Štvanici je 6248 diváků.
"Je ale škoda, že dva takhle silné týmy se musí dva roky po sobě potkávat už ve vyřazovací fázi. Myslím, že oba týmy si zaslouží dostat se do Final 8. Výhoda bude trochu na naší straně, jsme doma. Oni nám ale budou chtít porážku vrátit. Bude to mít náboj. Je to velká výzva,“ říká Berdych.
Zda se tenisová bitva odehraje na Štvanici, v O2 Areně či je ve hře ještě jiná varianta, ukážou následující měsíce.
