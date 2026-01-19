První člen TOP 10 je ze hry venku. Auger-Aliassime promarnil vedení a skrečoval
Borges – Auger-Aliassime 3:6, 6:4, 6:4 skreč
Auger-Aliassime měl v úvodu druhého vzájemného zápasu s Borgesem navrch. Sebral mu servis v pátém a devátém gamu a bez problémů se dostal do vedení 1:0 na sety. Čím déle však byl na kurtu, tím více bylo jasné, že není stoprocentně fit. Portugalec se ve druhém dějství jako první dostal do vedení o brejk. Tentokrát ještě vedení ztratil, ale následně prolomil soupeřovo podání znovu a vyrovnal.
Třetí dějství bylo především díky servisu Kanaďana velmi vyrovnané. Závěr však patřil Borgesovi, který získal poslední tři hry. Auger-Aliassime si v závěru nechal ošetřovat levou nohu a po ztrátě sady se rozhodl v zápase nepokračovat. Osmý hráč se tak stal nejvýše postaveným tenistou, který zatím z turnaje vypadl.
Pro Borgese se jednalo o jedno z největších vítězství kariéry a v Melbourne navázal na své skvělé výsledky z předchozích let. Předloni tu došel do osmifinále, minulý rok si zahrál třetí kolo a vyřadil tu hráče jako Alejandra Davidoviche, Grigora Dimitrova či domácího Jordana Thompsona ve vrcholové formě.
"Je mi ho líto. Vím, jaké to je se fyzicky trápit. Je to součást tenisu, který je fyzicky velmi náročný. V každém případě je to pro mě velké vítězství. Myslím, že jsem hrál dobře," komentoval po zápase 46. hráč žebříčku.
"Nikdy není snadné hrát první kolo na takto velkém stadionu. Neděje se mi to každý den. Ve druhém setu jsem se zlepšil a bojoval jsem až do konce," pokračoval v pozápasovém rozhovoru. Borgesovým soupeřem ve druhém kole bude buď Australan Thompson nebo Argentinec Juan Manuel Cerundolo.
Naopak Auger-Aliassime skončil na Australian Open znovu předčasně. Loni padl ve druhém kole poté, co nevyužil vedení 2:0 na sety proti Davidovichovi. Ani tentokrát tak nedokázal navázat na povedené ročníky 2021 až 2023, kdy si tu třikrát v řadě zahrál ve druhém týdnu. Před čtyřmi lety se podíval dokonce do čtvrtfinále a proti Daniilu Medveděvovi byl kousíček od postupu mezi čtyřku nejlepších.
Výsledky dvouhry mužů na Australian Open
