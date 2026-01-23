Putincevová opět provokovala. Turecké peklo vyřešila po svém a na závěr zatančila

Julia Putincevová (31) si na letošním Australian Open prošla dalším diváckým peklem, ke kterému ale sama výrazně přispěla. Po vypjatém souboji s Brazilkou Beatriz Haddadovou Maiaovou v prvním kole se tentokrát musela vypořádat s bouřlivými tureckými fanoušky v zápase se Zeynep Sönmezovou (23). I ten dokázala zvládnout a obecenstvo provokovala mimo jiné i svými tanečky.
Julia Putincevová provokovala diváky po vítězství na Australian Open (© MARK AVELLINO / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Putincevová je známá tím, že si nebere servítky, pokud se jí něco nelíbí. A na probíhajícím Australian Open dokonce už podruhé provokovala diváky, protože se jí nezamlouvalo chování Brazilců v prvním kole proti Haddadové Maiaové ani tureckých fanoušků v dnešním zápase se Sönmezovou.

Zatímco po výhře nad Haddadovou Maiaovou se obecenstvu ironicky klaněla, po proměněném mečbolu proti Sönmezové si dala ruku k uchu, za což si od příznivců turecké hráčky vysloužila hlasité bučení. Tím ovšem Putincevová svou provokaci neukončila.

Během cesty k síti posílala polibky do hlediště a pA kdyo podání rukou ukazovala směrem do publika a zdvihala palec i pěst. ž si to vykračovala směrem ke své lavičce, začala tančit. Krátce poté už se přesunula pozornost diváků na odcházející Sönmezovou, která se naopak dočkala mohutné podpory během zápasu i po jeho skončení.

Putincevová se k situaci vyjádřila už při rozhovoru na kurtu, během něhož fanoušci soupeřky celou dobu bučeli. "Byla to vážně šílená atmosféra. Podívejte se na ty lidi. Mají velkou vášeň pro to, co dělají. To je podle mě skvělé. Hlavně proti mně, protože přesně takové bitvy miluju."

Bláznivou atmosféru, jež by se dala nazvat tureckým peklem, pak komentovala i na tiskové konferenci. "Vždycky se bude někomu fandit. To je na sportu skvělé. Ale myslím si, že dnes tam byla spousta momentů postrádajících respekt. Třeba když křičeli mezi mým prvním a druhým servisem a chtěli, abych udělala chybu. Pak tam někdo v jednom okamžiku schválně kašlal ve chvíli, kdy jsem se chystala na úder."

Právě chování diváků Putincevovou ještě víc vyburcovalo. "V tu chvíli jsem si řekla, že tenhle zápas prostě neprohraju. Byla jsem připravená na všechno a rozhodnutá, že budu bojovat, dokud na tom kurtu neumřu. Co s tím? Někteří lidé prostě vědí, jak se mají na tenise chovat, někteří ne."

V neděli může vylepšit svou bilanci 3:1 v osmifinále grandslamů. Bude však outsiderkou proti vycházející hvězdě Ivě Jovicové. Putincevová zkompletovala dnešním postupem na Australian Open sbírku osmifinálových účastí ze všech turnajů velké čtyřky.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
1
Sincaraz
23.01.2026 15:34
"Během cesty k síti posílala polibky do hlediště a pA kdyo podání rukou ukazovala směrem do publika a zdvihala palec i pěst. ž si to vykračovala" - išlo by opraviť preklepík? vďaka
