Raducanuová vrátila kometu zpět na zem. Senzaci z Indonésie dala za hodinu výprask i lekci
Raducanuová – Tjenová 6:2, 6:1
Pro Tjenovou je Raducanuová inspirací a sama poznala, že má ještě na čem pracovat. Do souboje s britskou hvězdou nastupovala Tjenová s vynikající letošní bilancí 59:10 a po průchodu z kvalifikace až do druhého kola. Její premiérový start na nejvyšším okruhu ale skončil pořádnou lekcí.
Jedna z komet letošní sezony, která zařídila proti Veronice Kuděrmetovové první vítězství Indonésie na grandslamových turnajích po dlouhých 22 letech, dokázala vzdorovat favorizované soupeřce jen hodinu a celý zápas tahala za kratší konec.
Raducanuová výborně servírovala, odvrátila všechny tři brejkbolové hrozby a oba sety zahájila luxusním vedením 3:0. Ve druhém dějství mohla Tjenové nadělit potupného kanára, ale outsiderka se na poslední chvíli na výsledkovou tabuli přece jen dostala.
Bývalá světová desítka Raducanuová dorazila na US Open po sérii povedených výsledků a ve velmi dobré formě. Pouhé tři gamy povolila také Eně Šibaharaové a patří k největším nenasazeným hrozbám na probíhajícím turnaji.
Právě na US Open předvedla v roce 2021 historický triumf. Tehdy včetně kvalifikace vyhrála všech 10 zápasů, dokonce bez ztráty setu. Oba následující starty však zakončila hned v prvním kole a po šokujícím prvenství velmi často bojovala se zraněními a střídala trenéry.
Ačkoli je bývalou členkou TOP 10 a grandslamovou šampionkou, má na kontě jen tři postupy do druhého týdne na majorech. Ten poslední vybojovala loni na domácí půdě ve Wimbledonu. Sbírku může rozšířit v pátek, kdy ve třetím kole US Open vyzve Rybakinovou, nebo Valentovou.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře