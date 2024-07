Rybakinová ještě Krejčíkovou neporazila. Má šikovné ruce, bude to těžké, očekává Kazaška

Jelena Rybakinová čeká ve čtvrtečním semifinále Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou těžký zápas. Českou hráčku, s níž má negativní bilanci 0:2, ocenila za kreativní hru i za to, že zvládá v All England Clubu také čtyřhru. Šampionka turnaje z roku 2022 na tiskové konferenci po čtvrtfinálové výhře nad Ukrajinkou Elinou Svitolinovou 6:3, 6:2 řekla, že ji vidina dalšího titulu láká, minulost ale neřeší a chce se soustředit na postupné kroky.

"Ano, oba zápasy (s Krejčíkovou) jsem prohrála ve třech setech. Poprvé v Austrálii v super tie-breaku. Hodně tam foukalo. A pak ještě v hale v Ostravě," uvedla Rybakinová k vzájemným zápasům.

Krejčíková předloni porazila v ostravském semifinále Rybakinovou 3:6, 7:6, 6:4 a nakonec celý turnaj vyhrála. "Je to skvělá hráčka. Má hodně šikovné ruce. Ještě jsem neviděla, proti komu tady hrála. Myslím, že si tu ale věří. A také hraje ještě čtyřhru. Bude to určitě těžký zápas," řekla Rybakinová.

Rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán vyřadila ve Wimbledonu postupně Rumunku Gabrielu Elenu Ruseovou, Němku Lauru Siegemundovou, Dánku Caroline Wozniackou a Rusku Annu Kalinskou. Naposledy si poradila za 62 minut s turnajovou jednadvacítkou Svitolinovou. V poměru vítězných míčů ji předčila 28:8.

"Dneska jsem možná neměla tak vysoké procento úspěšnosti podání jako dřív, ale od základní čáry jsem hrála celkem dobře. Jsem za to ráda," uvedla. "Myslím, že teď předvádím dobré výkony, hlavně poslední tři zápasy. Dobře ale víme, že se občas probudíte a může se něco stát. Snad to zítra nenastane. Budu se snažit zůstat soustředěná a hrát stejně," uvedla Rybakinová.

Nasazená čtyřka zůstává nejvýše postavenou hráčkou na turnaji. Je také jedinou semifinalistkou, která Wimbledon vyhrála. Vedle Krejčíkové se mezi čtyři nejlepší dostaly Chorvatka Donna Vekičová a Italka Jasmine Paoliniová. Všechny tři jsou v semifinále v All England Clubu poprvé.

"Samozřejmě mi to (titul z roku 2022) dodává sebedůvěru, ale je to také něco, co už je pryč. Každý chce vyhrát a každý bude bojovat. Nechci myslet na minulost a chci se soustředit na další zápas," podotkla Rybakinová.

Pětadvacetiletá tenistka se cítí zkušenější než předloni. "Tehdy jsem samozřejmě nečekala, že dojdu tak daleko. Teď jsem určitě mnohem zkušenější a vím, co mám dělat. Když jdu ale na kurt, nervy jsou tam pořád. Tohle je stále stejné, jen si myslím, že se mi to daří zvládat lépe než dřív," řekla.

Vidina dalšího wimbledonského titulu ji láká, ale před zápasem s Krejčíkovou zůstává opatrná. "Určitě bych chtěla vyhrát znovu. Přibližuju se, ale pořád mi zbývají dva zápasy, kde čekají těžké soupeřky. Musím jít zápas od zápasu. Doteď to fungovalo, takže se pokusím to takhle brát dál," uvedla Rybakinová.