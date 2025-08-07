Sabalenková: Lidé mě soudí a zapomínají, kdo jsem a co jsem dokázala
Běloruská tenistka vstupuje do turnaje s jasným cílem – vrátit se do zápasového tempa a naladit formu před posledním grandslamem sezony. Rok 2025 zatím nenabídl Sabalenkové vytoužený triumf z turnajů velké čtyřky, přestože patří k nejkonzistentnějším hráčkám na okruhu.
"Sezona byla opravdu hektická, je nemožné být každý týden ve špičkové formě. Po Wimbledonu jsem si uvědomila, že potřebuju pauzu. Teď se cítím mnohem svěžejší, jak fyzicky, tak psychicky," říkala úřadující světová jednička.
Trojnásobná grandslamová šampionka si podle svých slov ráda buduje vztah s fanoušky i mimo tenisové dění. "Vyprávím svůj vlastní příběh, chci, aby lidé věděli, co dělám na kurtu i mimo něj. Cítím se s nimi propojená a ukazuju svou lidštější stránku," vysvětlila.
Po kontroverzním vyjádření po finále Roland Garros, za které se musela omlouvat Coco Gauffové, však Sabalenková pocítila i odvrácenou stranu veřejného života.
"Někteří lidé nechápou, jak přistupujeme k tenisu. Před novináři jsem byla velmi rozzlobená na sebe samu a frustrovaná z výsledku. Je bolestivé vidět, jak v okamžiku, kdy řeknete něco bez jasného uvažování, vás všichni soudí a úplně zapomínají, kdo jste a co jste předtím dokázala," zamyslela se.
"Věřím, že mě teď lidé lépe chápou. Doufám, že si fanoušci uvědomují, že na kurtu jsem velmi impulsivní a horkokrevná, ale v běžném životě jsem také zábavná, přátelská a klidná holka, která si užívá i jiné věci v životě," doplnila Sabalenková.
Na turnaji v Kanadě se rozhodla nestartovat právě kvůli času na regeneraci a načasování formy. "Rozhodla jsem se nehrát v Montrealu, protože považuju za velmi důležité ušetřit síly. Sezona je dlouhá a vyčerpávající a teď mě čeká klíčová fáze. Obhajuju titul v New Yorku a miluju, když mám před sebou takovou výzvu. Jen doufám, že všechny lekce, které jsem se naučila z posledních grandslamových turnajů, mi pomůžou dosáhnout na další úspěch," zdůraznila.
První soupeřkou Sabalenkové, která má jako nasazená jednička volný los, může být Markéta Vondroušová – ta si ale musí nejdříve poradit s rumunskou soupeřkou Jaqueline Cristianovou.
Brutální los Vondroušové v Cincinnati. Nosková může začít proti Ósakaové, Muchová má šanci
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
charakter člověka se plně obnaží v kritických chvílích, ve stresových situacích
je jasné, že v klidu a s miliony na kontě se může smát dosyta
že se chová jako prototyp sovětského hovada už viděl každý
o labilní hlavě netřeba hovořit