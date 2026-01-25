Sabalenková po postupu do čtvrtfinále: Mboková? Na tak mladý věk neuvěřitelná hráčka
Sabalenková – Mboková 6:1, 7:6
Sabalenková začala svůj čtvrtý duel v Melbourne velmi sebevědomě, když po necelých 50 minutách hry svítilo na ukazateli jednoznačné skóre 6:1, 4:1. Stejně jako v předchozích duelech proti Bai Zhuoxuan a Anastasii Potapovové však Sabalenkové výkonnost s výrazným náskokem ve druhém setu klesla a Mboková toho dokázala využít.
Podání dvojnásobné grandslamové šampionky Mboková dvakrát prolomila, včetně stavu 5:4, kdy Běloruska neproměnila tři mečboly. Kanaďanka se následně dostala dva body od zisku setu, ten se jí ale nakonec získat nepodařilo a o osudu druhého setu tak musel rozhodnout tie-break.
V něm už rodačka z Minsku jasně dominovala. Jediný bod přenechala soupeřce za prakticky rozhodnutého stavu 6:0 a po hodině a 26 minutách mohla slavit postup. Po zápase vysekla čtyřnásobná grandslamová šampionka své soupeřce poklonu. "Na tak mladý věk je to neuvěřitelná hráčka. Dnes na mě opravdu hodně tlačila, jsem ráda, že jsem zápas mohla ukončit ve dvou setech."
Za jeden z klíčových faktorů druhého setu označila polední melbournské slunce, které jí komplikovalo podání. Právě to podle ní Mbokové pomohlo vrátit se do zápasu. "Dva brejky, které získala, byly na straně, když jsem stála čelem ke slunci. Na té straně odvedla při returnu neuvěřitelnou práci," popsala Sabalenková.
Ve čtvrtfinále narazí Sabalenková na další teenagerku. Osmnáctiletá Američanka Iva Jovicová smetla Julii Putincevovou z Kazachstánu 6:0, 6:1 a během necelé hodiny si zajistila postup do svého prvního grandslamového čtvrtfinále, a to teprve při svém šestém startu na turnajích velké čtyřky.
S Jovicovou se Sabalenková na okruhu dosud nepotkala. Stejně jako hvězdná Běloruska ani mladá Američanka dosud na turnaji neztratila jediný set.
