Sbohem, Australian Open. Loučící se showman Monfils překvapivě vypadl s kvalifikantem

Sweeny – Monfils 6:7, 7:5, 6:4, 7:5
Zkušený Francouz fanoušky nezklamal a nabídl několik momentů své typické extravagantnosti. Navzdory výrazně omezené pohyblivosti dokázal v bouřlivé atmosféře Kia Areny držet krok se soupeřem. "Moje cesta tu začala v roce 2003 s vámi, teď je rok 2026 a dorazil jsem do cíle. Moc děkuji za tuhle úžasnou jízdu, byli jste neuvěřitelní," vzkázal Monfils fanouškům, kteří jej odměnili ovacemi ve stoje.
"Mám odsud spoustu skvělých vzpomínek. Vnímám to jako velké štěstí, že jsem tu mohl tolik let hrát. Moc děkuji," dodal Monfils.
Domácí fanoušci se postarali i o další vlnu podpory – někteří dokonce s nafukovacími klokaními maskoty rodáka ze švýcarské Ženevy hlasitě povzbuzovali ve chvíli, kdy 182. hráč světa Sweeny otočil stav z 3:5, čtyřmi hrami v řadě získal druhý set a výrazně nakročil k vítězství.
Jejich povzbuzování ale postupně utichalo, když se Monfilsův pohyb po základní čáře omezil na pomalou chůzi do stran. Sweeny využil brzkého brejku a získal třetí set, krátce poté, co do hráčské lóže dorazila ukrajinská tenistka a Monfilsova manželka Elina Svitolinová, aby mu byla oporou.
Utkání, které směřovalo k nevýraznému konci, se však nečekaně znovu rozjelo, když Monfils začal riskovat a mladý Australan naopak znervózněl. Monfils tvrdým bekhendem po lajně sebral Sweenymu servis a rychle si vypracoval vedení 4:1.
Jeho nápor ale rychle skončil, když Sweeny ukázal pevné nervy, vyhrál šest ze sedmi následujících her a došel si pro své první vítězství v zápase na grandslamu.
