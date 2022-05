Se zákazem startu Rusů a Bělorusů ve Wimbledonu nesouhlasí ani Nadal

Rusové a Bělorusové nesmí v All England Clubu startovat kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Proti postoji londýnského grandslamu už se ohradilo vedení ATP, WTA a řada hráčů v čele se světovou jedničkou Novakem Djokovičem.

Nyní se ke kritikům přidal i čtvrtý hráč světa Nadal. "Myslím, že vůči mým kolegům jde o nespravedlivé rozhodnutí. Oni za válku nemůžou," citovala pětatřicetiletého Nadala agentura Reuters.

"Uvidíme, jak se to bude v nejbližších týdnech vyvíjet," přidal Nadal a připomněl, že pořadatelé Wimbledonu rozhodli na základě opatření britské vlády. "Když vláda uvalí sankce, tak musíte poslechnout," dodal.

Podle předsedy All England Lawn Tennis Clubu (AELTC) Iana Hewitta měli organizátoři na výběr jen dvě možnosti: zakázat Rusům a Bělorusům účast, nebo ji povolit na základě písemného odsouzení invaze.

A bývalý první hráč světa Andy Murray chápe, že podepsání podobného dokumentu může být pro ruské tenisty problematické. "Nevím, jak bych se cítil, kdyby se potom rodinám některých hráčů něco stalo," uvedl.

"Obávám se, že neexistuje správné řešení. Mluvil jsem s ruskými i ukrajinskými tenisty a je mi líto všech, co nemůžou hrát. A chápu, že to může vůči nim vypadat nespravedlivě, ale také vím, že lidé z Wimbledonu nejsou v lehké pozici," dodal.

Djokovič zopakoval, že s rozhodnutím nesouhlasí a věří, že vedení tenisu zakročí. "Bude to řešit hráčská rada i vedení okruhů, které spolu s tenisty najde nejlepší řešení," prohlásil.

