Sen o wimbledonském finále je pryč. Juniorka Valdmannová na Slovenku nestačila

WIMBLEDON - Poslední česká zástupkyně v pavouku juniorské dvouhry dohrála v semifinále. Vendula Valdmannová (17) nestačila na slovenskou soupeřku Miu Pohánkovou (16) a prohrála ve dvou setech 4:6, 0:6. Slovenka si o titul zahraje s vítězkou duelu mezi domácí Britkou Mingge Xu a Američankou Julietou Parejaovou.

Pohánková - Valdmannová 6:4, 6:0

Jaké je to zahrát si o wimbledonské finále, si Valdmannová vyzkoušela už v loňském roce. A i v letošní sezoně si až do dnešního souboje se slovenskou vycházející hvězdičkou Pohánkovou počínala v All England Clubu výborně. Na své cestě mezi nejlepší čtyři přišla o jediný set, když ve čtvrtfinále musela v souboji se Srbkou Teodorou Kostovičovou dokonce odvracet mečbol.

I její semifinálová soupeřka ztratila během dosavadního průběhu turnaje jen jedinou sadu. Velmi cenný skalp si ale šestnáctiletá Pohánková připsala ve čtvrtfinále, když nedala šanci nasazené jedničce Australance Emerson Jonesové, kterou smetla z kurtu po výsledku dvakrát 6:2.



Do prvního vzájemného souboje vstoupila lépe Valdmannová, která ve třetí hře prolomila Pohánkové servis. Vzápětí ale brejk potvrdit nedokázala a i ona poprvé v zápase ztratila podání. Rozhodující moment úvodní sady tak přišel za stavu 5:4 pro slovenskou tenistku, která podruhé v setu uspěla na returnu a za 36 minut šla do vedení 1:0 na sety.

Vendula Valdmannova perde para Mia Pohankova pela semifinal de Wimbledon Jr 4-6 0-6.#Wimbledon #WimbledonNaESPN

Kieran Cleeves / AELTC pic.twitter.com/EH3hdZkaGc — Next Gen (@NextGenTenis) July 11, 2025

Pohánková byla v úvodním dějství mírně úspěšnější ve statistice vítězných míčů v poměru 8:7, na nevynucené chyby bylo skóre vyrovnané 13:13. Slovenka byla lepší hráčkou na podání, když zaznamenala čtyři esa a jedinou dvojchybu, česká tenistka se esa v první sadě nedočkala.



Druhá sada se už nesla naprosto jednoznačně v režii slovenské tenistky. Valdmannová si prohrála všechna svá podání, sama se naopak nedostala ani k jediné brejkové možnosti a sadu ztratila jednoznačně 0:6.



Vítězka v zápase jednoznačně dominovala při svém podání. Pohánková si připsala sedm es, Valdmannová žádné. Slovenská tenistka byla aktivnější hráčkou, když zaznamenala 18 vítězných míčů oproti 11 své soupeřky, výrazně úspěšnější byla i ve statistice nevynucených chyb v poměru 18:25.

Výsledky dvouhry dívek ve Wimbledonu