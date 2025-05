Set snů, pak už Martincová nestačila. V Praze dohrála i Valentová

Českým tenistkám se na pražském turnaji ITF W75 nedařilo. V prvním kole skončily jak Tereza Martincová (30), která nestačila na Australanku Priscillu Honovou (26) a podlehla po setech 6:0, 4:6, 3:6, tak Tereza Valentová (18), nad jejíž síly byla Japonka Ena Šibaharová (27), která zvítězila hladce 6:1, 6:3.

Honová - Martincová 0:6, 6:4, 6:3

Dvanáctého července to bude rok, co Tereza Martincová naposledy vyhrála zápas v hlavní fázi některého z turnajů. Krátce poté jí sezonu ukončily zdravotní problémy. Na kurty se bývalá 40. hráčka světa vrátila až letos jako tenistka z konce šesté stovky žebříčku. A zatím se hledá. Ve čtyřech zápasech nové sezóny si připsala jedinou výhru – v kvalifikaci na menší turnaj ITF.



Další šanci dostala Tereza Martincová na domácím podniku ITF W75 v Praze. A v prvním kole jí los přisoudil australskou tenistku Priscillu Honovou. Historie vzájemných zápasů s o čtyři roky mladší soupeřkou má jen jeden starší zápis – v roce 2017, kdy tehdy osmnáctiletá Honová zvítězila v kvalifikaci na turnaji v Jižní Koreji 2:0 na sety.



První set pražského zápasu měl však velmi nečekaný vývoj. Martincová na svou soupeřku vlétla jako v nejlepších časech. Za pouhých 19 minut jí třikrát vzala podání, sama nezaváhala, a Honová, které aktuálně patří 142. příčka žebříčku, schytala potupného kanára.



I Martincové bylo asi jasné, že taková jízda nebude pokračovat věčně. A druhý set to potvrdil. Domácí tenistka třikrát za sebou prohrála své podání, její soupeřka zaváhala jen dvakrát, a sadu získala poměrem 6:4.



V rozhodující sadě byly v úvodních čtyřech gemech úspěšnější hráčky na returnu. Od stavu 3:3 však měla zbytek zápasu pod kontrolou Australanka a po výsledku 0:6, 6:4, 6:3 slaví postup.

V dalším kole ji čeká Ukrajinka Sobolevová.

Valentová - Šibaharová 1:6, 3:6

S pražským turnajem se rozloučila i Tereza Valentová , která nestačila na japonskou soupeřku Enu Šibaharovou a podlehla po nečekaně hladké porážce 1:6, 3:6.

Česká tenistka vyhrála poslední březnový den turnaj ITF W75 ve Slovinsku, na následujícím turnaji W100 v německém Wiesbadenu došla do čtvrtfinále. Na domácích kurtech se jí však zápas se 139. hráčkou světa vůbec nepovedl.

O čtyřicet míst níže postavená Češka v prvním setu dvakrát přišla o podání a sadu ztratila hladce 1:6.Ani druhý set, který odehrála vítězka juniorského French Open z roku 2024, se nevyvíjel lépe.

Rychle prohrávala 1:4 a i když ještě zápas zdramatizovala a snížila na rozdíl jednoho gamu, na víc než prohru 1:6, 3:6 to nestačilo.Šibaharová se v dalším kole utká s krajankou Hibinovou.

Prohru zapsala i Nikola Bartůňková, která po dramatické bitvě prohrála s tureckou soupeřkou Ipek Özovou 7:6, 1:6 a 5:7.

Výsledky turnaje ITF W75 v Praze