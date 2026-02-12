Shelton po boji s Mannarinem: Neuvěřitelný zápas. Čilič se znovu zapsal do historie
Mannarino - Shelton 6:7, 7:6, 3:6
Shelton uspěl po dvou hodinách a 40 minutách v zápase plném kvalitních výměn. Mannarino, finalista z minulého týdne v Montpellieru, dokázal po většinu utkání odolávat agresivní hře domácího tenisty, což ukázala i 29úderová výměna v úvodním bodu tie-breaku prvního setu. Druhý nasazený hráč však v klíčových okamžicích dokázal ještě přitlačit a rozhodující set získal ve svůj prospěch.
"Neuvěřitelný tenis, neskutečné výměny," uvedl Shelton po utkání v rozhovoru na kurtu. "Myslím, že Adrian hrál na extrémně vysoké úrovni, proti mně to dělá vždycky. Měli jsme spolu pár bláznivých zápasů, v tom posledním jsem se zranil na US Open. Je to vždy velká bitva. Dělá spoustu věcí, které mi to velmi ztěžují, zvlášť na kurtu s nízkým odskokem."
Mannarino si vynutil třetí set poté, co proměnil svůj šestý setbol. Za stavu 6:5 měl při returnu čtyři setboly, z nichž dva Shelton odvrátil esy. Francouz se blýskl i mimořádným úderem mezi nohama, celou výměnu navíc dokázal vyhrát.
Shelton získal v rozhodujícím setu 52 procent bodů na returnu, zatímco v prvním a druhém setu to bylo 32 a 31 procent. Vzájemnou bilanci tak upravil na 2:3. O postup do semifinále se utká s vítězem souboje mezi pátým nasazeným Tommy Paulem a Srbem Miomirem Kecmanovičem.
Obhájce titulu Denis Shapovalov postoupil po vítězství nad Američanem Aleksandarem Kovacevicem 6:4, 6:4. Kanaďan během 66 minut nepovolil soupeři ani jeden brejkbol a ve čtvrtfinále narazí na třetího nasazeného Alejandrem Davidovichem.
Do čtvrtfinále prošel také Marin Čilič, který porazil Ethana Quinna 7:6, 6:3. Chorvat zaznamenal své 123. čtvrtfinále na okruhu ATP, což je druhý nejvyšší počet mezi aktivními hráči po Novaku Djokovičovi, jenž jich má na kontě 226.
Dalším Čiličovým soupeřem bude britský kvalifikant Jack Pinnington Jones, který po dvou hodinách a 52 minutách porazil Američana Eliota Spizzirriho 7:6, 4:6, 7:6. Pinnington Jones se loni po třech sezonách na Texas Christian University stal profesionálem a nyní si zahraje své první čtvrtfinále na úrovni ATP Tour.
