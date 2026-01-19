Siniaková dominovala a vyzve jednu z favoritek. Bejlek nevyužila šance a prokletí nezlomila
Siniaková – Udvardyová 6:1, 6:2
Siniaková měla ze všech českých hráček v pavouku zřejmě tu nejpřijatelnější soupeřku. Proti 90. tenistce světa Udvardyové, která letos ještě neuhrála ani set a v Aucklandu padla i s Bejlek, byla Češka velkou favoritkou.
Zkušená Češka žádné komplikace nepřipustila. Hned na začátku zápasu si rychle vypracovala vedení 5:0 a o chvíli později set s přehledem dopodávala. O moc více práce neměla ani ve druhém dějství. Tentokrát sice poprvé v zápase ztratila servis a dovolila Maďarce srovnat na 2:2. Od té doby ale opět dominovala a ztratila už jen čtyři míčky.
Do druhého kola Australian Open postoupila počtvrté a vyrovnala si tím své maximum. Naposledy se jí to povedlo předloni. Letos v něm vyzve nasazenou čtyřku a jednu z největších favoritek Američanku Amandu Anisimovovou. S Taylor Townsendovou také budou obhajovat titul ve čtyřhře. Na úvod je čekají Anna Sisková s Magali Kempenovou.
Kruegerová – Bejlek 6:3, 6:3
Bejlek na Australian Open skončila v prvním kole i na čtvrtý pokus. V letech 2023 až 2025 pokaždé úspěšně prošla kvalifikací, na výhru v hlavní soutěži však stále čeká. Letos se do ní dostala rovnou, kvůli postavení v TOP 100 žebříčku. Na 62. hráčku světa Kruegerovou však jasně nestačila.
Duel s Američankou ztratila za hodinu a 20 minut. Zahrála jen sedm vítězných míčů, udělala naopak 22 nevynucených chyb. Z osmi brejkbolů využila pouhé dva. Klíčový okamžik přišel ve druhém setu, kdy nevyužila vedení 2:1 s brejkem. Následně měla v sedmé hře tři šance při servisu Američanky, ani jednu nevyužila a hned na to si prohrála své podání.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
