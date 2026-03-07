Siniaková s Townsendovou se po šesti týdnech vrátily vítězně. V Indian Wells na úvod dominovaly

DNES, 08:30
INDIAN WELLS - Kateřina Siniaková (29) se svou parťačkou Taylor Townsendovou (29) začaly na tisícovce v Indian Wells skvěle a slavily tak společnou výhru poprvé po dlouhých šesti týdnech. Na úvod si poradily snadno 6:2, 7:5 s párem Emma Raducanuová a Gabriela Elena Ruseová a postoupily mezi šestnáct nejlepších týmů. O čtvrtfinále si zahrají proti Jekatěrině Alexandrovové a Sofii Keninové.
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou ve čtyřhře postupují (@ LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Siniaková/Townsendová – Raducanuová/Ruseová 6:2, 7:5

Siniaková v Indian Wells den po úspěšném vstupu do soutěže dvouhry slaví postup i ve čtyřhře. Společně s domácí parťačkou Townsendovou, s kterou letos odehrála zatím jen Australian Open, na úvod nezaváhaly a britskou hvězdičku Raducanuovou s Rumunkou Ruseovou přehrály bez větších problémů ve dvou sadách.

V první sadě česko-americká sehraná dvojice jasně dominovala. V prvním gamu odvrátila tři brejkboly a pak se rozjela. Soupeřkám dvakrát vzala podání, další dvě šance odvrátila v páté hře a po 32 minutách vedla 1:0 na sety. Jízda Siniakové s Townsendovou pokračovala i ve druhém dějství až do stavu 4:1.

V šestém gamu favoritky zahodily dva brejkboly a následně poprvé v zápase přišly o podání. Raducanuová s Ruseovou tak následně zvládly srovnat a rozhodovalo se až v koncovce. Ve dvanácté hře si Češka s Američankou vypracovaly tři mečboly a ten poslední dokázaly proměnit a zahrají si osmifinále. Češka s Američankou tak slavily společnou výhru poprvé po dlouhých šesti týdnech. O postup mezi osm nejlepších týmů se utkají proti Rusce Alexandrovové a domácí Keninové, kterou Siniaková vyřadila v singlu.

Siniaková v Kalifornii triumfovala pouze jednou v roce 2023 po boku krajanky Barbory Krejčíkové. Finále zde hrála o rok později se Storm Hunterovou a také v letech 2019 s Krejčíkovou a 2017 s Lucií Hradeckou. Loni zde s Townsendovou padly v semifinále po obrovské bitvě 8:10 v závěrečném super tie-breaku s pozdějšími vítězkami Asiou Muhammadovou a Demi Schuursovou.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
JLi
07.03.2026 09:11
Červené nebo bílé mašle?
Reagovat
aligo
07.03.2026 09:04
Katka už je ve race až na 5. místě snad se brzo chytne, jinak jí hrozí pád z TOP10
Reagovat
aligo
07.03.2026 09:04
Ne v race samozřejmě, ale v live
Reagovat
The_Punisher
07.03.2026 09:01
Gratulace! Doufám, že se vrátí na vítěznou vlnu :) Jinak Mertens opět selhala - dobře pro Katku
Reagovat

