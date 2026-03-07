Siniaková s Townsendovou se po šesti týdnech vrátily vítězně. V Indian Wells na úvod dominovaly
Siniaková/Townsendová – Raducanuová/Ruseová 6:2, 7:5
Siniaková v Indian Wells den po úspěšném vstupu do soutěže dvouhry slaví postup i ve čtyřhře. Společně s domácí parťačkou Townsendovou, s kterou letos odehrála zatím jen Australian Open, na úvod nezaváhaly a britskou hvězdičku Raducanuovou s Rumunkou Ruseovou přehrály bez větších problémů ve dvou sadách.
V první sadě česko-americká sehraná dvojice jasně dominovala. V prvním gamu odvrátila tři brejkboly a pak se rozjela. Soupeřkám dvakrát vzala podání, další dvě šance odvrátila v páté hře a po 32 minutách vedla 1:0 na sety. Jízda Siniakové s Townsendovou pokračovala i ve druhém dějství až do stavu 4:1.
V šestém gamu favoritky zahodily dva brejkboly a následně poprvé v zápase přišly o podání. Raducanuová s Ruseovou tak následně zvládly srovnat a rozhodovalo se až v koncovce. Ve dvanácté hře si Češka s Američankou vypracovaly tři mečboly a ten poslední dokázaly proměnit a zahrají si osmifinále. Češka s Američankou tak slavily společnou výhru poprvé po dlouhých šesti týdnech. O postup mezi osm nejlepších týmů se utkají proti Rusce Alexandrovové a domácí Keninové, kterou Siniaková vyřadila v singlu.
Siniaková v Kalifornii triumfovala pouze jednou v roce 2023 po boku krajanky Barbory Krejčíkové. Finále zde hrála o rok později se Storm Hunterovou a také v letech 2019 s Krejčíkovou a 2017 s Lucií Hradeckou. Loni zde s Townsendovou padly v semifinále po obrovské bitvě 8:10 v závěrečném super tie-breaku s pozdějšími vítězkami Asiou Muhammadovou a Demi Schuursovou.
