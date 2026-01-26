Siniaková s Verbeekem znovu otočili bitvu a udrželi neporazitelnost. V Melbourne jsou ve čtvrtfinále

DNES, 08:05
Aktuality 14
AUSTRALIAN OPEN - Kateřina Siniaková (29) na letošním Australian Open podruhé v kariéře spojila síly s Nizozemcem Semem Verbeekem (31) a společně prodloužili vítěznou sérii na sedm utkání. Šampioni loňského Wimbledonu v Melbourne však už podruhé museli otáčet. Tentokrát zdolali favorizovanou dvojici Shuai Zhang a Tim Puetz 4:6, 6:2, 10:8 a postoupili mezi osmičku nejlepších.
Profily hráčů (7)
Siniaková Kateřina
Verbeek Sem
Puetz Tim
Zhang Shuai
Kateřina Siniaková a Sem Verbeek pokračují na vítězné vlně (@ BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia)

Siniaková/Verbeek – Zhang/Puetz 4:6, 6:2, 10:8

Deblová královna Siniaková od loňského roku září i ve smíšené čtyřhře, ve které našla skvělého parťáka Nizozemce Verbeeka. Společně hrají na Australian Open druhý turnaj a stále pokračují na vítězné vlně, kterou začali ve Wimbledonu, kde získali titul.

Na Australian Open však mají cestu podstatně těžší. Už v prvním zápase prohráli úvodní set, následně ale dominovali. Utkání museli otáčet i v osmifinále proti šesté nasazené dvojici Zhang a Puetz. V první sadě od začátku ztráceli, když ve třetím gamu prohráli podání přes shodu a na returnu si žádnou šanci na srovnání nevypracovali.

Druhou sadu však naprosto ovládli 6:2, stejně jako v prvním kole, a vynutili si super tie-break. V něm ze začátku dotahovali a následně se dostali do vedení 7:5. Poté sice ztratili tři body v řadě, ale v závěru už byli znovu lepší a ovládli ho poměrem 10:8.

Siniaková s Verbeekem tak vyhráli už sedmý duel v řadě, a přestože jsou v Melbourne mezi nenasazenými, rozhodně jsou jednimi z favoritů na titul. Od vítězství ve Wimbledonu, kde ztratili pouze jeden set, spolu nehráli kvůli změně formátu smíšené čtyřhry na US Open.

V New Yorku byl kolem startu Siniakové chaos. Dlouho nevěděla, jestli ji pořadatelé nominují. Následně požádala o divokou kartu spolu s lídrem mužského deblového žebříčku Marcelem Arévalem ze Salvadoru. Poté ji přiřadili k Janniku Sinnerovi, který se nakonec odhlásil, takže do upraveného formátu nezasáhla.

Siniaková v Melbourne pokračuje i v ženské čtyřhře, kde společně s Američankou Taylor Townsendovou obhajují loňský titul. V boji o semifinále je zítra čekají Anna Danilinová a Aleksandra Kruničová.

Výsledky smíšené čtyřhry na Australian Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

14
Přidat komentář
JLi
26.01.2026 10:07
Vysmátí budou až to celé vyhrajou smilesmilesmile
Reagovat
KvitkaBitka
26.01.2026 08:54
Jim by to spolu sluselo na jinym place nez je tenis kurt
Reagovat
Liverpool22
26.01.2026 09:01
Souhlas - hodí se k sobě
Reagovat
Otmar
26.01.2026 09:48
Ano, vypadají spolu velmi dobře, dobře se na ně dívá. Po herní stránce stránce to dneska bylo poslabší, to nebylo jen o odřených uších. Pal čert...jdou dál!
Reagovat
peek
26.01.2026 08:38
Katka je holt deblová kouzelnice. Ta by snad vyhrála i se mnou
Reagovat
Otmar
26.01.2026 09:51
Zázraky ihned, nemožné do tří dnů? Proč to nezkusíte, třeba si dá říct.
Reagovat
JLi
26.01.2026 10:06
Okresní přebor??
Reagovat
JLi
26.01.2026 08:21
Krásný pár smilesmilesmile
Reagovat
Liverpool22
26.01.2026 08:31
smile smile smile
Reagovat
The_Punisher
26.01.2026 08:59
Reagovat
lana
26.01.2026 09:29
Už nejsou zas tak vysmátí jako na Wimbledonu Ale lidsky je tam něco, co funguje, to je vidět a rozhodně to pomáhá při hře
Reagovat
GaelM
26.01.2026 10:13
Verbeek má vždycky úsměv od ucha k uchu Jestli to je přítomností Katky nebo si štěstí aplikuje jinak nevím, ale v mužském deblu tak nepůsobil... možná proto vypadl v 1. kole smile
Reagovat
lana
26.01.2026 10:23
Tak je rád, že s Katkou může hrát. Podle toho, co sám říkal, je to pro něj tak trochu splněný sen
Reagovat
JLi
26.01.2026 10:40
Myslím, že úplně, nikoliv tak trochu.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist