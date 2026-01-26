Siniaková s Verbeekem znovu otočili bitvu a udrželi neporazitelnost. V Melbourne jsou ve čtvrtfinále
Siniaková/Verbeek – Zhang/Puetz 4:6, 6:2, 10:8
Deblová královna Siniaková od loňského roku září i ve smíšené čtyřhře, ve které našla skvělého parťáka Nizozemce Verbeeka. Společně hrají na Australian Open druhý turnaj a stále pokračují na vítězné vlně, kterou začali ve Wimbledonu, kde získali titul.
Na Australian Open však mají cestu podstatně těžší. Už v prvním zápase prohráli úvodní set, následně ale dominovali. Utkání museli otáčet i v osmifinále proti šesté nasazené dvojici Zhang a Puetz. V první sadě od začátku ztráceli, když ve třetím gamu prohráli podání přes shodu a na returnu si žádnou šanci na srovnání nevypracovali.
Druhou sadu však naprosto ovládli 6:2, stejně jako v prvním kole, a vynutili si super tie-break. V něm ze začátku dotahovali a následně se dostali do vedení 7:5. Poté sice ztratili tři body v řadě, ale v závěru už byli znovu lepší a ovládli ho poměrem 10:8.
Siniaková s Verbeekem tak vyhráli už sedmý duel v řadě, a přestože jsou v Melbourne mezi nenasazenými, rozhodně jsou jednimi z favoritů na titul. Od vítězství ve Wimbledonu, kde ztratili pouze jeden set, spolu nehráli kvůli změně formátu smíšené čtyřhry na US Open.
V New Yorku byl kolem startu Siniakové chaos. Dlouho nevěděla, jestli ji pořadatelé nominují. Následně požádala o divokou kartu spolu s lídrem mužského deblového žebříčku Marcelem Arévalem ze Salvadoru. Poté ji přiřadili k Janniku Sinnerovi, který se nakonec odhlásil, takže do upraveného formátu nezasáhla.
Siniaková v Melbourne pokračuje i v ženské čtyřhře, kde společně s Američankou Taylor Townsendovou obhajují loňský titul. V boji o semifinále je zítra čekají Anna Danilinová a Aleksandra Kruničová.
