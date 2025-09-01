Sinner po demolici Bublika: Mnoho hráčů má problémy mimo kurt, nikdy nevíte
Sto minut. Více tenisu protagonisté osmifinálového duelu fanouškům nenabídli. Sinner si vůbec nedělal těžkou hlavu z toho, že poslední vzájemný duel s Bublikem v Halle ztratil. "Nepřemýšlel jsem o tom. Myslím jen na to, co můžu ovlivnit. Jsou dny, kdy se věci pro vás nevyvíjejí dobře. Mnoho hráčů má problémy mimo kurt, člověk nikdy neví," komentoval diplomaticky zápas Sinner.
"Velmi brzy se mi podařilo prolomit Bublikův servis, to mi dodalo sebevědomí, začal jsem si věřit. Výborně jsem hrál od základní čáry. Byl to rychlý zápas, to ano. Vím, že lidé si platí, aby viděli skvělý tenis, velké bitvy, ale ne vždycky to tak je. Prostě jsem hrál dobře," dodal hvězdný Ital.
Zároveň se zastal svého soupeře. "Nesmíme zapomínat, že měl těžký pětisetový zápas, který skončil velmi pozdě proti Tommymu Paulovi, což je jiný hráč než ostatní. Takové věci se můžou stát, takový je sport. Některé dny jsou dobré a jiné ne tak dobré, možná dnes byl jeden z těch dnů, kdy se vám věci nevydaří, takže snadno prohrajete," říkal Sinner.
"Nikdy nevíte, co se může stát, sport je velmi nepředvídatelný. Já jsem se ho snažil rozpohybovat, v tomto ohledu ho otestovat, fyzicky ho víc tlačit. Dnes jsem hrál dobrý tenis, i když jsem mu také nějaké body dal moc jednoduše. Snažil jsem se být co nejkonzistentnější, řekl bych, že to byl dnes večer klíč k vítězství," dodal.
Ve čtvrtfinále ho čeká souboj s krajanem Lorenzem Musettim. "Tlak tam je, vždycky tam byl. Bude to velmi zajímavý zápas, vždycky je to jiné, když hrají dva krajané, Ital proti Italovi, to jsou vždycky jiné souboje. Je to neuvěřitelný hráč, velmi talentovaný, hrající na vysoké úrovni. V některých momentech sezony se mu tolik nedařilo, ale teď je v dobré formě. Mám rád tyto výzvy, z italského pohledu je to skvělé, v semifinále grandslamu bude určitě nějaký Ital," říkal o svém budoucím soupeři úřadující šampion US Open.
Sinner se také rozpovídal o svém vztahu s Carlosem Alcarazem. "Mimo kurt jsme přátelé. Když proti sobě hrajeme, tak jsme samozřejmě rivalové, každý chce vyhrát. Ale když opustíme kurt, tak tím to končí. Podáme si ruku a je vše v pořádku."
A pokračoval: "Oba máme kolem sebe skvělé týmy, normální život mimo tenis, například milujeme hraní golfu. Máme své vášně, tvrdě trénujeme, tým nás podporuje, lidé jsou k nám upřímní. Jedna věc je být dobrým tenistou a druhá být dobrým člověkem, to jsou dvě různé věci. Myslím, že oba máme trochu od obou, takže je to dobré,“ uzavřel Sinner.
