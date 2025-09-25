Sinner se klaní Alcarazovi: Zaslouží si být jedničkou, jeho úroveň je neuvěřitelná
Ital ukázal proti Čiličovi širokou paletu úderů, zkoušel měnit rytmus výměn a zařazoval i častější zkrácení hry. "Hrát proti Marinovi je vždycky těžké. Jeho úroveň je velmi vysoká. Podařilo se mi brzy prolomit jeho servis, což mi dodalo hodně sebevědomí. Jsem se svým výkonem nesmírně spokojený," řekl Sinner.
Jen slova chvály má italská superstar především pro svého hlavního rivala Carlose Alcaraze. "Nemyslím, že kvůli němu je na mě vyšší tlak. Já jsem velmi šťastný za sezónu, kterou jsem do této doby odehrál. Ale on je mimořádný tenista, o tom není pochyb."
"Je neuvěřitelné, čeho Carlos dosáhl. Letos získal mnoho titulů, zaslouží si být světovou jedničkou. Navíc hraje na velmi vysoké úrovni prakticky pořád, je třeba před ním smeknout," dodává Sinner na adresu světové jedničky.
Před koncem sezony čekají hráče ještě velké turnaje v Šanghaji, Paříži a závěrečný Turnaj mistrů v Turíně, následovat bude i Davis Cup. "Sezona ještě neskončila. Grand Slamy jsou za námi, ty jsme si rozdělili. Jsem spokojený s rokem, který jsem měl," podotkl Sinner.
Italský tenista také vyzdvihl zázemí pekingského turnaje. Ocenil nové tréninkové kurty, modernizovanou tělocvičnu i rozšířenou jídelnu. "Všechno se zlepšilo a funguje skvěle. Myslím, že všichni hráči sem rádi jezdí. Věnují nám velkou pozornost a skvěle se o nás starají," pochválil pořadatele.
Sinner si rovněž užívá atmosféru, kterou vytvářejí čínští fanoušci. "Od prvního dne tréninku jsem si všiml, že se chodí dívat spousta lidí, kteří projevují velikou vášeň pro tenis. Miluji, že jim mohu předat svou energii," doda čtyřnásobný grandslamový šampion.
Sinnera čeká v sobotu v osmifinále pekingského podniku souboj s Francouzem Terencem Atmanem, kterého zatím potkal na okruhu jen jednou letos v semifinále turnaje v Cincinnati, kde zvítězil 7:6, 6:2.
