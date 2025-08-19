Sinnerovy problémy? Ve třetím gamu jsem to pochopil, říká Alcaraz
Carlos Alcaraz poprvé v kariéře zdvihl nad hlavu trofej za triumf na turnaji v Cincinnati. Žádná úporná bitva, jak očekávali fanoušci, experti a jistě i samotná španělská superstar, se však v Ohiu neodehrála. Sinner z pěti her nevyhrál jedinou, na své konto si připsal pouhých osm vyhraných výměn.
Alcaraz se krátce před startem US Open k netradičnímu finálovému duelu ještě vrátil. "Na začátku utkání jsem žádné problémy u Jannika nepozoroval. Ale ve třetím gamu jsem to pochopil," popisoval Španěl finálový zápas.
A pokračoval: "Jannik začal dělat daleko více chyb, než je u něj zvykem. Začal hrát výrazně agresivněji, až na hraně samotného rizika. Za každou cenu se snažil zkracovat výměny."
Ani zjevně indisponovaný soupeř však pětinásobného grandslamového šampiona z koncentrace, jak se to často stává, nevyvedl. "Nic jsem neměnil. Chtěl jsem si neustále udržet maximální soustředění tak, aby úroveň mé hry neklesala. Soupeřovy potíže jsem nebral v potaz."
Se Sinnerem však Alcaraze pojí nejen vzájemná rivalita, ale i respekt, což dokumentují další Španělova slova. "Mrzí mě, že fanoušci neměli možnost vidět špičkový tenis. Jannika je mi ale opravdu líto. Nedokážu si představit, jak se musí cítit," říkal Alcaraz.
"Není vůbec snadné vzdát zápas ve finále. Bohužel jsme odehráli jen pět her. Přeji mu vše nejlepší a hlavně rychlé uzdravení. Věřím, že bude na US Open opět v plné formě," dodal.
Alcaraz tak díky triumfu v Cincinnati upravil vzájemnou bilanci zápasů na 9:5.
Španěl se už představil na US Open, kde si zahrál nový formát soutěže v mixu. V prvním kole však jeho cesta skončila, když spolu s Britkou Emmou Raducanuovou nestačili na americko-britskou dvojici Jessicu Pegulaovou a Jacka Drapera.
V mixu se měl původně představit i Jannik Sinner, a to po boku Kateřiny Siniakové. Po Italových zdravotních lapáliích a odhlášení z turnaje však nakonec přišla o účast i česká hvězda.
