Skvělá Bartůňková! Česká debutantka sebrala zbytky sil a skolila v Melbourne domácí hvězdu

DNES, 13:43
AUSTRALIAN OPEN - Nikola Bartůňková (19) pokračuje ve fantastickém debutu na dospělých grandslamech. Česká naděje po zvládnuté kvalifikaci pokořila další důležitý kariérní milník, když i přes výrazný úbytek sil a potupného kanára dokázala skolit domácí Darju Kasatkinovou (28). Bývalou světovou osmičku a loňskou osmifinalistku udolala 7:6, 0:6, 6:3.
Nikola Bartůňková pokračuje ve famózním debutu na grandslamech (© IZHAR KHAN / AFP)

Kasatkinová – Bartůňková 6:7, 6:0, 3:6

Bartůňková se loni vrátila po nešťastném dopingovém trestu, prožila nejlepší sezonu kariéry a zřejmě je odhodlaná učinit další progres i v tomto roce. Česká teenagerka září hned na prvním letošním velkém turnaji.

Na Australian Open si odbývá svůj debut na dospělých grandslamech a zvládla všechny čtyři zápasy. Po úspěšném projití tříkolovou kvalifikací si v hlavní soutěži vyšlápla na bývalou světovou osmičku Kasatkinovou.

Dle očekávání měla potíže s precizní a jedovatou obranou ruské rodačky, která od loňského jara reprezentuje Austrálii. V úvodním setu nedokázala ani jedna z aktérek potvrdit brejk a Bartůňkové se pak nepovedlo sadu při skóre 6:5 dopodávat. V tie-breaku ovšem česká naděje zlikvidovala oba setboly a zkrácenou hru urvala i díky fantastickému forhendu po lajně poměrem 9:7.

Bylo vidět, že hodinový set sebral Bartůňkové obrovský počet sil. Vypadalo to, že Češka i kvůli obvázanému pravému stehnu mele z posledního a nebylo překvapením, když od Kasatkinové za 25 minut schytala kanára. V té chvíli už asi věřil v postup málokdo.

Ještě horší to bylo při skóre 1:2 v rozhodujícím dějství, které znamenalo vedení Kasatkinové o brejk. Bartůňková však senzačně ožila a naprosto suverénně otočila na 5:2. Náskok brejku si vzít nenechala a duel snadno dopodávala.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve své fenomenální premiéře na profesionálních grandslamech bude pokračovat proti aktuální světové desítce Belindě Bencicové, která zvládla všech šest letošních singlových zápasů a bude jasnou favoritkou.

Bartůňková doplnila ve druhém kole ženské dvouhry Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou, Karolínu Plíškovou, Kateřinu Siniakovou, Lindu Fruhvirtovou, Terezu Valentovou a Marii Bouzkovou. V singlu mužů uspěli v prvním kole Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.

Výsledky dvouhry žen na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

16
Přidat komentář
paddy
20.01.2026 14:43
skvělá, jen vyhrála méně míčů
Kasatkina v posledním roce hraje jako troska, převaha proher

Benčič ji rozseká smile
Reagovat
George_Renel
20.01.2026 14:38
Hra Nikoly byla taková hodně neortodoxni. Ale Kasatkina hrála v takových vlnách, že peaky byly krátké a výpadky dlouhé a nepochopitelné.
Reagovat
Otmar
20.01.2026 14:22
Tenis to nebyl zrovna špičkový, Kasatkina nezvykle množství chyb, Nikola dost výkyvů. Ale pal to čert, je to úspěch a je to postup. Dobré to je .
Mimochodem, netušíte někdo, kam se "prekabátil" vipleaguestream.com?? Děkuji!
Reagovat
Liverpool22
20.01.2026 14:32
Dnes stream nejel, tak snad zítra pojede: https://vipleaguestreams.com/tennis1
Reagovat
Kapitan_Teplak
20.01.2026 13:59
Reagovat
TSP
20.01.2026 13:57
Kdo viděl druhej set, nevsadil by na Nikolu ani korunu. Doteď úplně nechápu, jak se mohla vzpamatovat a jak to mohla ve 3. setu otočit. Ale Nikola má v sobě něco, co lze nazvat vítěznou mentalitou, s tím se hráč většinou rodí. Bojuje do posledního míče a nehroutí se a i když její hra není zrovna pohledná, většinu míčů na druhou stranu prostě nějak dostatečně dostane a ty důležité míče nějak urve. A faktem je, že soupeřka taky dost pomáhala...
Reagovat
PTP
20.01.2026 14:31
Ještě jí zbyl nějakej trimetazidin, tak ho tam po druhým setu šoupla a rozjela se pro vítězství.
Reagovat
tommr
20.01.2026 13:54
Nikola Bartůnková završila mimořádně úspěšnej den pro smile český barvy ... smile
Po tom co jí Kasatkina brejkla na začátku třetího setu ve výhru Nikoly asi věřil jen málokdo ...
V dalším kole bude asi konečná ale už teď může být Nikola se svým účinkováním na letošním AO spokojená. První stovka je zase o kousek blíž ...
Reagovat
Mony
20.01.2026 13:51
Škoda ,že už ve 3.kole asi narazí na Terku Valentovou.
Austrálie dostává od pidiČeska pěknej nářez. To jim 2 největší Esa
Vyprovodily celkem neznámé české teens.
Nikolu maji tedy Tam Nahoře hodně rádi. Ve druhém kole kvaldy proti další Ausie Smith to byla Super klika.
Co ta teď musí prožívat
Reagovat
tommr
20.01.2026 13:57
na Terezu by Nikola mohla teoreticky narazit až ve čtvrtém kole. Ani jedna se tam ale nejspíš nedostane. Tereza skončí na Rybakině a Nikola na Bencicový ...
Reagovat
Mony
20.01.2026 14:03
Pro tohle to píšua
Reagovat
Serpens
20.01.2026 13:51
Letoční AO zatím napravuje loňský výbuch, kdy do druhého kola postoupila jen Muchová
Reagovat
zfloyd
20.01.2026 13:48
skolila "domácí" ruskou hvězdu , no hrála výborně sebevědomě a nebojácně , velká gratulace
Reagovat
HAJ
20.01.2026 13:55
Je to super od Nikol, že se po druhém nesložila. Takové zápasy ji mnoho dají.
Jinak Darja udělala dobře, že se trhla a nenechala si kecat do života přiblblým patriarchou Kirillem a spol. V tom ji fandím.
Reagovat
Blondie
20.01.2026 14:05
Reagovat
PTP
20.01.2026 14:35
Já jí to taky chválím, ale je fakt, že od tý doby, co se trhla, ještě nic neuhrála.
Reagovat

