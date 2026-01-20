Skvělá Bartůňková! Česká debutantka sebrala zbytky sil a skolila v Melbourne domácí hvězdu
Kasatkinová – Bartůňková 6:7, 6:0, 3:6
Bartůňková se loni vrátila po nešťastném dopingovém trestu, prožila nejlepší sezonu kariéry a zřejmě je odhodlaná učinit další progres i v tomto roce. Česká teenagerka září hned na prvním letošním velkém turnaji.
Na Australian Open si odbývá svůj debut na dospělých grandslamech a zvládla všechny čtyři zápasy. Po úspěšném projití tříkolovou kvalifikací si v hlavní soutěži vyšlápla na bývalou světovou osmičku Kasatkinovou.
Dle očekávání měla potíže s precizní a jedovatou obranou ruské rodačky, která od loňského jara reprezentuje Austrálii. V úvodním setu nedokázala ani jedna z aktérek potvrdit brejk a Bartůňkové se pak nepovedlo sadu při skóre 6:5 dopodávat. V tie-breaku ovšem česká naděje zlikvidovala oba setboly a zkrácenou hru urvala i díky fantastickému forhendu po lajně poměrem 9:7.
Bylo vidět, že hodinový set sebral Bartůňkové obrovský počet sil. Vypadalo to, že Češka i kvůli obvázanému pravému stehnu mele z posledního a nebylo překvapením, když od Kasatkinové za 25 minut schytala kanára. V té chvíli už asi věřil v postup málokdo.
Ještě horší to bylo při skóre 1:2 v rozhodujícím dějství, které znamenalo vedení Kasatkinové o brejk. Bartůňková však senzačně ožila a naprosto suverénně otočila na 5:2. Náskok brejku si vzít nenechala a duel snadno dopodávala.
Ve své fenomenální premiéře na profesionálních grandslamech bude pokračovat proti aktuální světové desítce Belindě Bencicové, která zvládla všech šest letošních singlových zápasů a bude jasnou favoritkou.
Bartůňková doplnila ve druhém kole ženské dvouhry Karolínu Muchovou, Lindu Noskovou, Karolínu Plíškovou, Kateřinu Siniakovou, Lindu Fruhvirtovou, Terezu Valentovou a Marii Bouzkovou. V singlu mužů uspěli v prvním kole Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Kasatkina v posledním roce hraje jako troska, převaha proher
Benčič ji rozseká
Mimochodem, netušíte někdo, kam se "prekabátil" vipleaguestream.com?? Děkuji!
Po tom co jí Kasatkina brejkla na začátku třetího setu ve výhru Nikoly asi věřil jen málokdo ...
V dalším kole bude asi konečná ale už teď může být Nikola se svým účinkováním na letošním AO spokojená. První stovka je zase o kousek blíž ...
Austrálie dostává od pidiČeska pěknej nářez. To jim 2 největší Esa
Vyprovodily celkem neznámé české teens.
Nikolu maji tedy Tam Nahoře hodně rádi. Ve druhém kole kvaldy proti další Ausie Smith to byla Super klika.
Co ta teď musí prožívat
Jinak Darja udělala dobře, že se trhla a nenechala si kecat do života přiblblým patriarchou Kirillem a spol. V tom ji fandím.