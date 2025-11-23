Skvělá Valdmannová! V SAE deklasovala bývalou členku TOP 50

ITF FUJAIRAH – Žádný odpočinek. Zatímco tenisová elita už definitivně za letošní sezonou zabouchla dveře, na nižších turnajích se stále svádí líté boje. Parádní skalp si na podniku ITF W75 ve Spojených arabských emirátech připsala Vendula Valdmannová (17), když v prvním kole deklasovala bývalou 41. hráčku světa Arantxu Rusovou (34) jednoznačně 6:3, 6:1.
Vendula Valdmannová patří k největším nadějím českého tenisu (@ John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia)

Rusová - Valdmannová 3:6, 1:6

Když Valdmannová zahajovala sezonu 2025, patřila jí pozice na konci první tisícovky žebříčku. O jedenáct měsíců později její jméno najdeme na 339. příčce. Že se rozhodně nejedná o náhodu, poznala v úvodním kole turnaje velezkušená Rusová.

Ostřílená Nizozemka plnila na turnaji roli čtvrté nasazené, proti mladičké Češce ale neměla žádnou šanci. Utkání pro bývalou členku TOP 50 přitom nezačalo špatně. Byla to ona, kdo ve třetí hře jako první získal soupeřčino podání.

Tím však pozitiva pro Rusovou skončila. Vzápětí dvakrát za sebou přišla o vlastní servis a nabrala ztrátu 2:4. Následně ještě vykřesala naději úspěchem na příjmu a snížením na rozdíl jediného gamu, více ale už nestihla. Sadu ztratila za 38 minut 3:6.

Že se milovnice antuky na tvrdém povrchu opravdu necítí dobře, bylo ještě více patrné ve druhém setu. Valdmannová agresivní hrou nedávala své soupeřce příliš šancí dostat se do tempa.

Vendula Valdmannová během tréninku na BJKCVendula Valdmannová během tréninku na BJKC (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Trápící se Rusové vzala oba úvodní servisy, sama, byť s problémy, na podání nezaváhala a šla do vedení už 4:0. Až poté se žebříčková favoritka dostala k úvodní hře ve druhém setu, ta ale také byla její poslední.

Valdmannová, která 10. prosince oslaví své 18. narozeniny, utkání za hodinu a pět minut dovedla k bezproblémovému vítězství 6:3, 6:1. Její další soupeřkou bude osmnáctiletá Belgičanka Jeline Vandrommeová, 375. hráčka světa.

Valdmannová se letos blýskla především juniorským deblovým titulem, který slavila spolu s Američankou Kristinou Pěničkovou, ve dvouhře skončila v semifinále na pozdější šampionce Mie Pohánkové.

Před několika dny se dočkala i první nominace do Billie Jean King Cupu, kde byla členkou vítězného týmu, který si zajistil účast v elitní skupině.

