Smolný konec finálové bitvy! Ticháčková v boji o životní úspěch utkání skrečovala

DNES, 11:55
ITF MONASTIR - Má za sebou výborný turnaj, který však bude mít hořkou tečku. Eliška Ticháčková (19) ve svém dosavadním největším finále podniku ITF W35 v tuniském Monastiru s Ruskou Alisou Okťabrevovou (17) utkání ve druhém setu za stavu 6:7, 1:4 vzdala.
Eliška Ticháčková na archivním snímku (@ ČTK / Peřina Luděk)

Okťabrevová – Ticháčková 7:6, 4:1 skreč.

Ticháčkové vstup do zápasu proti ruské favoritce nevyšel. Okťabrevová vlétla do utkání čistou hrou na svém podání, vzápětí ale uspěla i na returnu a šla do vedení 2:0. Nepovedený úvod se ale na mladé Češce nijak neprojevil. Její soupeřka totiž brejk potvrdit nedokázala a velmi rychle bylo vyrovnáno na 2:2.

Ticháčková, která do všech svých dosavadních zápasů v Trnavě nastupovala v roli žebříčkové outsiderky, postupem času přidávala na agresivitě. V sedmé hře to tak byla ona, kdo prolomil soupeřčino podání a šla do vedení 4:3. Ani ona však nedokázala nabídnutou příležitost k trháku využít, Okťabrevová díky aktivné hře podruhé vzala své soupeřce servis a první dějství směřovalo za stavu 4:4 k dramatické koncovce.

Velmi nervózní tenis plný chyb z obou stran, kdy podání nebylo ani pro jednu z hráček výhodou, pokračoval. Nejdříve to byla znovu Ruska, která potřetí prohrála servis, česká soupeřka ji ale vzápětí napodobila a opět bylo vyrovnáno – 5:5. Totéž si obě tenistky zopakovaly i v dalších dvou gamech a o osudu prvního setu tak musela rozhodnout zkrácená hra.

Eliška Ticháčková na svou soupeřku ve finále nestačilaEliška Ticháčková na svou soupeřku ve finále nestačila (@ @ ČTK / Peřina Luděk)

V ní se snažila tempo výměn diktovat Ticháčková, příliš často však její snahu zastavily nevynucené chyby, a tie-break tak nakonec ztratila poměrem 4:7.

Unaveně působící Češka nevstoupila dobře ani do druhého setu a počtvrté v řadě přišla o podání. Sedmnáctiletá Ruska brejk potvrdila a šla do vedení 2:0. Až poté Ticháčková zlomila sérii čtyř prohraných servisů v řadě, i tak však musela odvracet brejkbol.

Česká tenistka postupem času často končila výměny s bolestivým výrazem ve tváři. Vše vyvrcholilo po pátém gamu, kdy devatenáctiletá Češka utkání za stavu 1:4 vzdala. Ticháčková na svůj čtvrtý titul z okruhu ITF nepřidá, na svém kontě má tři vavříny z turnajů kategorie W15.

Výsledky turnaje ITF W35 v Monastiru

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
