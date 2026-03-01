Smolný konec finálové bitvy! Ticháčková v boji o životní úspěch utkání skrečovala
Okťabrevová – Ticháčková 7:6, 4:1 skreč.
Ticháčkové vstup do zápasu proti ruské favoritce nevyšel. Okťabrevová vlétla do utkání čistou hrou na svém podání, vzápětí ale uspěla i na returnu a šla do vedení 2:0. Nepovedený úvod se ale na mladé Češce nijak neprojevil. Její soupeřka totiž brejk potvrdit nedokázala a velmi rychle bylo vyrovnáno na 2:2.
Ticháčková, která do všech svých dosavadních zápasů v Trnavě nastupovala v roli žebříčkové outsiderky, postupem času přidávala na agresivitě. V sedmé hře to tak byla ona, kdo prolomil soupeřčino podání a šla do vedení 4:3. Ani ona však nedokázala nabídnutou příležitost k trháku využít, Okťabrevová díky aktivné hře podruhé vzala své soupeřce servis a první dějství směřovalo za stavu 4:4 k dramatické koncovce.
Velmi nervózní tenis plný chyb z obou stran, kdy podání nebylo ani pro jednu z hráček výhodou, pokračoval. Nejdříve to byla znovu Ruska, která potřetí prohrála servis, česká soupeřka ji ale vzápětí napodobila a opět bylo vyrovnáno – 5:5. Totéž si obě tenistky zopakovaly i v dalších dvou gamech a o osudu prvního setu tak musela rozhodnout zkrácená hra.
V ní se snažila tempo výměn diktovat Ticháčková, příliš často však její snahu zastavily nevynucené chyby, a tie-break tak nakonec ztratila poměrem 4:7.
Unaveně působící Češka nevstoupila dobře ani do druhého setu a počtvrté v řadě přišla o podání. Sedmnáctiletá Ruska brejk potvrdila a šla do vedení 2:0. Až poté Ticháčková zlomila sérii čtyř prohraných servisů v řadě, i tak však musela odvracet brejkbol.
Česká tenistka postupem času často končila výměny s bolestivým výrazem ve tváři. Vše vyvrcholilo po pátém gamu, kdy devatenáctiletá Češka utkání za stavu 1:4 vzdala. Ticháčková na svůj čtvrtý titul z okruhu ITF nepřidá, na svém kontě má tři vavříny z turnajů kategorie W15.
Výsledky turnaje ITF W35 v Monastiru
Další paráda mladičké Češky! Ticháčková si poradila s jasnou favoritkou a zahraje si o titul
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře