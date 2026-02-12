Šok v Dauhá! Královna turnaje Šwiateková nečekaně padla už ve čtvrtfinále

DNES, 17:40
WTA DAUHÁ - Obrovské překvapení si přichystal čtvrteční program na prestižní tisícovce v Dauhá. Nasazená jednička a se třemi triumfy nejúspěšnější hráčka v historii turnaje Iga Šwiateková (24) totiž ztroskotala už ve čtvrtfinále. Polská hvězda nestačila 6:2, 4:6, 5:7 na znovuzrozenou Marii Sakkariovou (30), se kterou vyhrála poslední čtyři souboje.
Iga Šwiateková senzačně končí v Dauhá už ve čtvrtfinále (© KARIM JAAFAR / AFP)

Šwiateková – Sakkariová 6:2, 4:6, 5:7

Poslední čtyři souboje jasně vyhrála Šwiateková, ve vzájemné bilanci vedla 4:3 a proti Sakkariové nastupovala jako obrovská favoritka na vítězství. Aktuální světová dvojka však předvedla další selhání v letošní sezoně a senzačně na svém oblíbeném turnaji končí.

Začátek čtvrtfinálového duelu se vyvíjel podle papírových předpokladů. Polská hvězda za pouhých 33 minut snadno ovládla úvodní sadu. Už od startu druhého dějství však tahala za kratší konec. Sakkariová sice neudržela náskok 4:1, nicméně znovu favoritku rozhodila odvrácenými brejkboly za stavu 4:4, pak jí prorazila servis a vynutila si pokračování.

Další dvě zaváhání na podání předvedla Šwiateková v rozhodujícím setu. Na první ztrátu dokázala okamžitě zareagovat, ale poté si Sakkariová navzdory problémům servis držela. Řekyně ovšem nedokázala zápas dopodávat, více než dvouhodinová bitva pokračovala a majitelka šesti grandslamových trofejí následně po odvrácení mečbolu esem srovnala krok na 5:5.

Sakkariová se ale odmítla vzdát, tentokrát si servis uhájila čistou hrou, dostala se do vedení 6:5 a znovu dostala soupeřku pod tlak. V tomto případě už Šwiateková těžký úkol nesplnila a vlastními chybami se popáté v utkání připravila o servis.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Sakkariová prožívá v Dauhá znovuzrození a vypadá to na návrat do nejlepší formy, kterou v posledních letech i kvůli zranění postrádala. Šwiateková není jejím prvním skalpem TOP 10 na turnaji, už ve druhém kole si totiž vyšlápla na Jasmine Paoliniovou.

Hráčku TOP 2 ovšem Řekyně neporazila od Turnaje mistryň 2022 a zajistila si své první semifinále od dubna 2024. Bývalá světová trojka bude v pátek bojovat o své 11. kariérní finále a celkově páté na podnicích WTA 1000, na kterých triumfovala pouze v závěru sezony 2022 v Guadalajaře. Její další soupeřkou bude Karolína Muchová, nebo Anna Kalinská.

Šwiateková naopak potvrdila, že není od začátku loňské sezony v optimální formě. V tomto období získala jen tři trofeje (loni ve Wimbledonu, Cincinnati a Soulu) a chuť si nespraví ani v Dauhá, kde je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou. Navíc zapsala už čtvrtou letošní porážku. V United Cupu nestačila na Belindu Bencicovou ani Coco Gauffovou a na Australian Open padla s Jelenou Rybakinovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

26
Přidat komentář
Serpens
12.02.2026 19:39
Swiateková pomalu pohasíná, zdá se.
Reagovat
paddy
12.02.2026 19:26
gratulace českým hokejistům k prohře 0:5 s Kanadou smile smile smile
Reagovat
paddy
12.02.2026 19:21
zápas dvou zde nenáviděných hráček skončil překvapením
ten kurz 1,09 se mi zdál včera mimo, to by vsadil jen magor, tzn. většina sázejících smile

Máňa se zde ujala, odvedl jsem dobrou práci smile
Máááňááá!!!
v případě postupu to může být pro Muchovou zrádný motýl smile

Eres como una mariposa
Vuelas y te posas, vas de boca en boca...

smile Maná - Mariposa Traicionera (Zrádný motýl) smile
https://www.youtube.com/watch?v=av3wkasS-WQ&list=RDav3wkasS-WQ
Reagovat
pantera1
12.02.2026 19:01
Rybku dusí Viki a bere první set .
Reagovat
Sincaraz
12.02.2026 19:08

Dúfam, že teraz to Rybka dá 6:2
Reagovat
zfloyd
12.02.2026 19:09
je to kvalitní zápas
Reagovat
Nola
12.02.2026 18:29
Ondro, neprehanas to trochu s tym sokom? slecna Jetlag odkedy obmedzila lieky na dobry spanok sa vratila k normalu sezon pred neskutocnou dominanciou..... uz vlani prehravala s hrackami, ktore si predtym ani neskrtli.... a Sakkari ju dokazala pre tym porazat, ja by som tvrdila skor, ze karma je zdarma
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.02.2026 18:30
No, to fakt ne :) Tohle je pořádnej šok :) Šwiatek kurz 1.09, poslední čtyři zápasy se Sakkari vyhrála ve dvou setech a Sakkari dlouhodobě v krizi. Navíc Šwiatek je nejúspěšnější hráčka v historii turnaje a světová dvojka. Sakkari je na 52. místě.
Reagovat
hanz
12.02.2026 18:34
O místa vůbec nejde... jde o hráčky... taková Kvitojc by prohrála se Slůnětem, podobně jak s Riske, i kdyby to byly jen hráčky ITF... prostě některé hráčky neumí na jiné a žebříček v tom opravdu nehraje roli...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
12.02.2026 18:44
Ano, o místa vůbec nejde, ale chtěl jsem podtrhnout, jak moc velkej rozdíl mezi nima v posledním roce je. A nemůžeš srovnávat Kvitovou a Šwiatek, se vší úctou k Petře. Navíc tvoje domněnka, že Šwiatek na Sakkari neumí je mimo, když ji čtyřikrát za sebou jasně porazila.
Reagovat
com
12.02.2026 18:53
A proč šok a ne zmrtvýchvstání Sakči smile
Reagovat
hanz
12.02.2026 18:57
Šok je naše hra v hokeji... tohle šok není, Pšonka je od OH totál mimo... ta Žhengovic s ní pořádně zamávala...
Reagovat
Sincaraz
12.02.2026 18:38
Súhlas, navyše hrali na turnaji, kde sa Swiatek vždy darilo
Reagovat
Nola
12.02.2026 18:49
kurz - nekurz, vcera jej vzala set aj Kosatka a videla som 2.set, tam keby premenila Kosatka tie BB na 3:1, neviem, neviem ako by to dopadlo, mala 3, potom sa zlozila ako karty, mne sa uz vcera nezdala vo forme, ako tu niektori pisali a to Kosatka hra momentalne velku tuzku....
Reagovat
jackiec
12.02.2026 18:28
Tak co, ztopoří se Muchová aby vyhrála turnaj, nebo už bude bejlek navždy úspěšnější tenistka?
Reagovat
PTP
12.02.2026 18:28
Teda Máňo, klobouk dolů!
Reagovat
Alien
12.02.2026 18:23
Cesta je umetena! Karolíno do toho, Karolíno do toho. Muchová!
Reagovat
tommr
12.02.2026 18:02
Mám z toho rozporuplné pocity. Dobrá zpráva je že Karolíně se po vypadnutí Svitoliny a Swiatek vyčistila cesta do finále. Špatná zpráva je že jak Kalinskaya tak Sakkari jsou ve skvělé formě a budou pro Karolínu přetěžké soupeřky. Hlavně se ale obávám toho že Karolína se zase lekne možného úspěchu a nabídnutou šanci nevyužije ...
Reagovat
JLi
12.02.2026 18:04
To se mi ulevilo
Reagovat
hanz
12.02.2026 18:33
Buď si jist, že Muchojc opravdu žádný titul nevyhraje... to je tak dát do konstanty...
Reagovat
hanz
12.02.2026 17:59
Pšonda se zalekla Vosty... mohla by dostat zase klepec... tak to radějc zabalila..
Reagovat
Kapitan_Teplak
12.02.2026 19:57
Trošku předčasně, ne ?
Reagovat
wqwq
12.02.2026 17:58
Iga věděla moc dobře, že to spadlo dvakrát...
Reagovat
enfee
12.02.2026 17:57
Reagovat
zfloyd
12.02.2026 17:45
Sekyrce se úplně zjemnily rysy při tom šťastném úsměvu , když jí teprve došlo , že vyhrála
Reagovat
Sincaraz
12.02.2026 17:43
Krásny šok
Reagovat

