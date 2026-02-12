Šok v Dauhá! Královna turnaje Šwiateková nečekaně padla už ve čtvrtfinále
Šwiateková – Sakkariová 6:2, 4:6, 5:7
Poslední čtyři souboje jasně vyhrála Šwiateková, ve vzájemné bilanci vedla 4:3 a proti Sakkariové nastupovala jako obrovská favoritka na vítězství. Aktuální světová dvojka však předvedla další selhání v letošní sezoně a senzačně na svém oblíbeném turnaji končí.
Začátek čtvrtfinálového duelu se vyvíjel podle papírových předpokladů. Polská hvězda za pouhých 33 minut snadno ovládla úvodní sadu. Už od startu druhého dějství však tahala za kratší konec. Sakkariová sice neudržela náskok 4:1, nicméně znovu favoritku rozhodila odvrácenými brejkboly za stavu 4:4, pak jí prorazila servis a vynutila si pokračování.
Další dvě zaváhání na podání předvedla Šwiateková v rozhodujícím setu. Na první ztrátu dokázala okamžitě zareagovat, ale poté si Sakkariová navzdory problémům servis držela. Řekyně ovšem nedokázala zápas dopodávat, více než dvouhodinová bitva pokračovala a majitelka šesti grandslamových trofejí následně po odvrácení mečbolu esem srovnala krok na 5:5.
Sakkariová se ale odmítla vzdát, tentokrát si servis uhájila čistou hrou, dostala se do vedení 6:5 a znovu dostala soupeřku pod tlak. V tomto případě už Šwiateková těžký úkol nesplnila a vlastními chybami se popáté v utkání připravila o servis.
Sakkariová prožívá v Dauhá znovuzrození a vypadá to na návrat do nejlepší formy, kterou v posledních letech i kvůli zranění postrádala. Šwiateková není jejím prvním skalpem TOP 10 na turnaji, už ve druhém kole si totiž vyšlápla na Jasmine Paoliniovou.
Hráčku TOP 2 ovšem Řekyně neporazila od Turnaje mistryň 2022 a zajistila si své první semifinále od dubna 2024. Bývalá světová trojka bude v pátek bojovat o své 11. kariérní finále a celkově páté na podnicích WTA 1000, na kterých triumfovala pouze v závěru sezony 2022 v Guadalajaře. Její další soupeřkou bude Karolína Muchová, nebo Anna Kalinská.
Šwiateková naopak potvrdila, že není od začátku loňské sezony v optimální formě. V tomto období získala jen tři trofeje (loni ve Wimbledonu, Cincinnati a Soulu) a chuť si nespraví ani v Dauhá, kde je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou. Navíc zapsala už čtvrtou letošní porážku. V United Cupu nestačila na Belindu Bencicovou ani Coco Gauffovou a na Australian Open padla s Jelenou Rybakinovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá
Komentáře
Nový komentář
ten kurz 1,09 se mi zdál včera mimo, to by vsadil jen magor, tzn. většina sázejících
Dúfam, že teraz to Rybka dá 6:2