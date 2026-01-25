Špatná zpráva z Melbourne! Menšíka zastavilo zranění, proti Djokovičovi nenastoupí

DNES, 11:00
Aktuality 2
Špatná zpráva z Australian Open. Poslední český zástupce v pavouku dvouhry Jakub Menšík (20) do osmifinálového duelu s Novakem Djokovičem (38) nenastoupí. Na vině je poranění břišního svalu. Srbská legenda tak postoupila mezi posledních osm hráčů bez boje. O semifinále bude hrát s vítězem duelu mezi Lorenzem Musettim a Taylorem Fritzem.
Profily hráčů
Menšík Jakub
Jakub Menšík proti Novaku Djokovičovi nenastoupí (@ IZHAR KHAN / AFP / AFP / Profimedia)

Menšík si po úvodní pětisetové bitvě se Španělem Pablem Carreňem poradil ve třech setech s jeho krajanem Rafaelem Jodarem a naposledy s Američanem Ethanem Quinnem. Do zápasu proti desetinásobnému vítězi Australian Open ho však nepustí zdravotní problémy.

"Je těžké o tom psát. Poté, co jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom mohli pokračovat, musím odstoupit z Australian Open kvůli zranění břišního svalu, které se během posledních zápasů zhoršilo. Po dlouhé diskusi s mým týmem a lékaři jsme se rozhodli, že zítra na kurt nevstoupím," psal Menšík na sociálních sítích.

"I když jsem zklamaný, postup do čtvrtého kola, kterého jsem zde dosáhl poprvé, si budu dlouho pamatovat. Cítil jsem obrovskou energii od fanoušků a atmosféra v Melbourne byla opravdu výjimečná. Děkuji svému týmu, že byl se mnou na každém kroku, a všem, kteří mi posílali zprávy a fandili – znamená to pro mě víc, než si dokážete představit," dodal český tenista.

Podrobnosti připravujeme.

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
Mira17
25.01.2026 10:58
Kuba se nám Djokovice zřejmě zalekl ono se není čemu divit potkat Djoka na grandslamu by nemuselo vůbec dopadnout pěkně ono Melbourne není Miami.
Reagovat
Tennis_Luke
25.01.2026 11:00
Samozřejmě, že kámošovi Djokovicovi vzdal. Proti jiným by nastoupil.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist