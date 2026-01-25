Špatná zpráva z Melbourne! Menšíka zastavilo zranění, proti Djokovičovi nenastoupí
Menšík si po úvodní pětisetové bitvě se Španělem Pablem Carreňem poradil ve třech setech s jeho krajanem Rafaelem Jodarem a naposledy s Američanem Ethanem Quinnem. Do zápasu proti desetinásobnému vítězi Australian Open ho však nepustí zdravotní problémy.
"Je těžké o tom psát. Poté, co jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom mohli pokračovat, musím odstoupit z Australian Open kvůli zranění břišního svalu, které se během posledních zápasů zhoršilo. Po dlouhé diskusi s mým týmem a lékaři jsme se rozhodli, že zítra na kurt nevstoupím," psal Menšík na sociálních sítích.
"I když jsem zklamaný, postup do čtvrtého kola, kterého jsem zde dosáhl poprvé, si budu dlouho pamatovat. Cítil jsem obrovskou energii od fanoušků a atmosféra v Melbourne byla opravdu výjimečná. Děkuji svému týmu, že byl se mnou na každém kroku, a všem, kteří mi posílali zprávy a fandili – znamená to pro mě víc, než si dokážete představit," dodal český tenista.
