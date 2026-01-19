Svrčina zahodil mečbol i obrovský náskok! S Munarem padl po čtyř a půl hodinové bitvě
Svrčina – Munar 6:3, 2:6, 7:6, 5:7, 3:6
Svrčina trápil favorita už od samotného začátku. V páté hře sebral Munarovi poprvé servis a sám na podání exceloval a soupeři nedovolil ani jeden brejkbol. Za stavu 5:3 sadu ukončil už na příjmu a dostal se do vedení.
Ve druhém dějství Španěl začal potvrzovat roli favorita, téměř nedělal chyby a zlepšil se na servisu. Po dvou brejcích se dostal do vedení 5:1 a chvíli na to set dopodával. Největší drama přinesla třetí sada. V té český tenista od začátku vedl, ale nedařilo se mu ji ukončit.
Svrčina v deváté hře zahodil čtyři setboly při vlastním podání a nevyužil ani další dva v dlouhé desáté hře. Munar se musel vypořádat nejen se skvěle hrajícím Čechem, ale také výkřiky z vedlejšího kurtu, které ho rušily při servisu i během výměn. Situaci však ustál a rozhodovalo se v tie-breaku. Ten Munar začal lépe, ale český mladík průběh otočil z 0:3 a ovládl zkrácenou hru poměrem 7:5.
Ve čtvrté sadě byl český hráč lepší od stavu 2:2, kdy dvakrát v řadě prolomil Španělovi servis a po třech získaných hrách šel podávat na vítězství. V koncovce však znervózněl a v osmé hře nabídl soupeři tři brejkboly za sebou. Všechny šance však dokázal odvrátit a dostal se k mečbolu. Game ale přesto prohrál a po čisté hře Munara měl další šanci zápas ukončit na servisu. Ani tentokrát se mu nedařilo. Za stavu 15:40 dokázal ještě skvělým volejem brejkbol odvrátit, při tom druhém už ale neuspěl. Nakonec prohrál pět her v řadě a zápas dospěl do rozhodujícího setu.
Po ztracené sadě Svrčina opustil kurt a nevyužité vedení se na jeho projevu na kurtu podepsalo. Proti bojovnému Munarovi ztratil trpělivost a v pátém dějství rychle přicházel o gamy. Nakonec padl po čtyřech a půl hodinách boje.
Na vítězství nad Munarem z roku 2023 a svoji zároveň jedinou výhru v hlavní soutěži na grandslamu tak nenavázal. Vůbec poprvé na nějakém z grandslamů nemusel do kvalifikace. Španěl zde zvládl první kolo teprve potřetí z osmi startů. Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi Norem Casperem Ruudem a Italem Mattiou Belluccim.
Výsledky dvouhry mužů na Australian Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Jaume ve čtvrtým setu už byl vyklepanej jako Startky, má to v nebíčku asi dobře zařízený.