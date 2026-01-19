Svrčina zahodil mečbol i obrovský náskok! S Munarem padl po čtyř a půl hodinové bitvě

DNES, 11:54
Aktuality 3
AUSTRALIAN OPEN - Do druhého kola se z českých tenistů neprobojoval ani Dalibor Svrčina (23), přestože měl k postupu velmi blízko. Proti Jaume Munarovi (28), kterého zde vyřadil před třemi lety, zahodil ve čtvrté sadě mečbol i obrovský náskok 5:2 a padl po čtyřech a půl hodinách boje 6:3, 2:6, 7:6, 5:7, 3:6. Druhou výhru v Melbourne a zároveň v hlavní soutěži na grandslamu si tak nepřipsal.
Profily hráčů
Svrčina Dalibor
Munar Jaume
Dalibor Svrčina zahodil mečbol i luxusní náskok a končí v prvním kole (@ FAZRY ISMAIL / EPA / Profimedia)

Svrčina – Munar 6:3, 2:6, 7:6, 5:7, 3:6

Svrčina trápil favorita už od samotného začátku. V páté hře sebral Munarovi poprvé servis a sám na podání exceloval a soupeři nedovolil ani jeden brejkbol. Za stavu 5:3 sadu ukončil už na příjmu a dostal se do vedení.

Ve druhém dějství Španěl začal potvrzovat roli favorita, téměř nedělal chyby a zlepšil se na servisu. Po dvou brejcích se dostal do vedení 5:1 a chvíli na to set dopodával. Největší drama přinesla třetí sada. V té český tenista od začátku vedl, ale nedařilo se mu ji ukončit.

Svrčina v deváté hře zahodil čtyři setboly při vlastním podání a nevyužil ani další dva v dlouhé desáté hře. Munar se musel vypořádat nejen se skvěle hrajícím Čechem, ale také výkřiky z vedlejšího kurtu, které ho rušily při servisu i během výměn. Situaci však ustál a rozhodovalo se v tie-breaku. Ten Munar začal lépe, ale český mladík průběh otočil z 0:3 a ovládl zkrácenou hru poměrem 7:5.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve čtvrté sadě byl český hráč lepší od stavu 2:2, kdy dvakrát v řadě prolomil Španělovi servis a po třech získaných hrách šel podávat na vítězství. V koncovce však znervózněl a v osmé hře nabídl soupeři tři brejkboly za sebou. Všechny šance však dokázal odvrátit a dostal se k mečbolu. Game ale přesto prohrál a po čisté hře Munara měl další šanci zápas ukončit na servisu. Ani tentokrát se mu nedařilo. Za stavu 15:40 dokázal ještě skvělým volejem brejkbol odvrátit, při tom druhém už ale neuspěl. Nakonec prohrál pět her v řadě a zápas dospěl do rozhodujícího setu.

Po ztracené sadě Svrčina opustil kurt a nevyužité vedení se na jeho projevu na kurtu podepsalo. Proti bojovnému Munarovi ztratil trpělivost a v pátém dějství rychle přicházel o gamy. Nakonec padl po čtyřech a půl hodinách boje.

Na vítězství nad Munarem z roku 2023 a svoji zároveň jedinou výhru v hlavní soutěži na grandslamu tak nenavázal. Vůbec poprvé na nějakém z grandslamů nemusel do kvalifikace. Španěl zde zvládl první kolo teprve potřetí z osmi startů. Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi Norem Casperem Ruudem a Italem Mattiou Belluccim.

Výsledky dvouhry mužů na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
subaru
19.01.2026 12:26
Posune ho to.
Reagovat
PTP
19.01.2026 12:18
Škoda, moc nechybělo, ruku na srdce - kdo to reálně očekával?
Jaume ve čtvrtým setu už byl vyklepanej jako Startky, má to v nebíčku asi dobře zařízený.
Reagovat
Tennis_Luke
19.01.2026 12:01
Marian Jelínek už čeká.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist